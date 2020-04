Tripartita požaduje urýchlené rokovanie k programu vlády

Bratislava 16. apríla (TASR) – Zástupcovia sociálnych partnerov požadujú urýchlené rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Vo štvrtok o to požiadali ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina).



"Považujeme za nevyhnutné, aby na Slovensku fungoval kvalitný sociálny dialóg, ktorý by mal byť na národnej úrovni zastrešený tripartitou. Udržanie sociálneho zmieru by malo byť cieľom každej vlády a sme presvedčení, že práve v tejto zložitej dobe je veľmi dôležité realizovať zodpovednú a vyváženú politiku vo vzťahu k zamestnancom a zamestnávateľom," zhodli sa v liste adresovanom ministrovi práce predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR a zástupcovia zamestnávateľov združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácii priemyselných zväzov a Združení miest a obcí Slovenska.



Znepokojení sú tým, že doteraz ešte nebolo zvolané rokovanie tripartity k PVV, o ktorom má vláda rokovať vo štvrtok. "Podľa dostupných informácií by Národná rada SR mala o vyslovení dôvery novej vláde hlasovať na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok 20. apríla, kde vláda predloží aj svoj program. Sme si vedomí súčasnej náročnej situácie, ale PVV považujeme za taký závažný dokument, ktorý by mal byť prerokovaný aj v Hospodárskej a sociálnej rade SR tak, ako to bolo vždy aj v minulosti," uviedli predstavitelia tripartity, ktorí spoločne požiadali ministra práce aj o zvolanie mimoriadneho Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR.