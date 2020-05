Tripartita zhodnotila štátnu pomoc počas krízy

Bratislava 21. mája (TASR) - Zamestnávatelia aj odborári na prvom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR diskutovali o viacerých opatreniach, ktoré by chceli zaviesť na Slovensku. Zamestnávatelia hovoria napríklad o spružnení Zákonníka práce, odborári prišli aj s návrhmi v oblasti poskytovania pomoci zo strany štátu počas koronakrízy.



Prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Marián Magdoško ocenil, že sa konečne začal sociálny dialóg s novou vládou. "Tripartita sa niesla vo veľmi dobrom pracovnom duchu. Napriek tomu, že zamestnávatelia, zamestnanci a vláda majú iné názory, máme spoločný cieľ zachovať sociálny štát," podotkol Magdoško. Odborári mali niekoľko pripomienok k doteraz poskytovanej pomoci štátom v čase koronakrízy, prišli preto s ďalšími návrhmi. Napríklad požadujú, aby neboli vyňaté z pomoci štátu podniky, ktoré pracujú vo verejnom záujme. "Dostali sme prísľub, že budú hľadané prostriedky v rozpočte aj na pomoc zamestnancom týchto verejných podnikov. Tiež požadujeme, aby nebola pomoc považovaná za daňový príjem, ako aj to, aby zamestnanci, ktorí pracujú v prvej línii, dostávali pandemické nemocenské vo výške 100 % ich príjmu," priblížila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová s tým, že odborári navrhujú aj to, že ak sa zamestnanec pri výkone práce nakazí novým koronavírusom, aby to bolo uznané ako choroba z povolania.



Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka tiež ocenil naštartovanie sociálneho dialógu. Upozornil však na to, že mnohé subjekty sú v súčasnosti vylúčené z podpory štátu z dôvodu rôznych stropov, ale aj pre administratívnu náročnosť. "Rokujú s advokátmi o príprave žalôb na Úrad verejného zdravotníctva SR. Chceli sme túto tému otvoriť tak, aby sa predišlo takýmto spôsobom uplatňovania si práva a došlo k dohode. Je prísľub, že budú rokovania. Najmä zo strany zahraničných subjektov považujeme tento stav za veľmi vážny, môžu sa opierať o zmluvy o ochrane investícií, deje sa to naprieč celou Európou," upozornil Machunka.







Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský upozornil na to, že počas koronakrízy sa výrazne zmenila práca ľudí. "Vyplýva nám z toho, že potrebujeme otvoriť Zákonník práce a hľadať flexibilnejšie formy zamestnávania. Nechceme ho otvárať preto, aby sme zamestnancom sťažili prístup k akejkoľvek ochrane, ale, naopak, chceme ho otvoriť preto, aby sme dokázali čo najviac využiť potenciál ľudskej práce. Ak je niekto schopný pracovať aj pre viacerých zamestnávateľov, prípadne pomocou digitálnych prostriedkov dodávať svoju prácu viacerým, tak prečo to neurobiť," podotkol Lelovský.



Asociácia priemyselných zväzov na rokovaní tripartity zase otvorila otázku predlžovania zmlúv na dobu určitú. Tiež víta diskusiu o nástroji kurzarbeit, pričom ocenila, že sa začala forma tohto nástroja využívať na Slovensku, v súčasnosti sa rokuje o možnostiach, ako nastaviť financovanie tohto nástroja.



Združenie miest a obcí Slovenska zase upozornilo počas rokovania tripartity na dôležitosť čerpania eurofondov, ktoré môžu priniesť prácu do regiónov a potrebné sú najmä v čase koronakrízy.