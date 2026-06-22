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TRL Space otvára v Brne testovacie centrum za takmer 20 miliónov korún
Vďaka optimálnej veľkosti a výkonu nájde využitie nielen pri kozmických technológiách.
Autor OTS
Brno 22. júna (OTS) - Technológie pre kozmické misie sa v Česku už navrhujú a vyrábajú, ich testovanie však musia firmy často riešiť v zahraničí. Brnianska spoločnosť TRL Space chce túto časť vývoja priblížiť českým firmám, startupom aj výskumným tímom. V spolupráci s renomovaným dodávateľom skúšobnej a meracej techniky a špecialistom na simulácie vonkajšieho prostredia, materiálové skúšky a mikroskopickú analýzu, spoločnosťou JD Dvořák, otvára nové centrum za takmer 20 miliónov korún. To umožní otestovať, ako technológie obstoja pri vibráciách, rázoch, vákuu alebo výrazných teplotných zmenách. Centrum bude slúžiť vlastným kozmickým projektom TRL Space aj ďalším technologickým partnerom z rôznych odvetví.
Testovanie je jednou z najdôležitejších častí vývoja nielen kozmických technológií. Pred ich finálnym nasadením je potrebné overiť, či zariadenie zvládne všetky podmienky, pre ktoré je určené – či už ide o štart rakety, prepravu alebo prevádzku vo vesmíre. Podobné testy sú dôležité aj v ďalších odvetviach, napríklad v obrane, automotive, energetike, elektronike alebo pri vývoji priemyselných prototypov. „Vo vesmírnom priemysle nestačí technológiu len navrhnúť na základe teoretických výpočtov. Potrebujete ju čo najskôr fyzicky otestovať v podmienkach, ktoré sa čo najviac približujú reálnej prevádzke. Práve preto otvárame vlastné testovacie kapacity priamo v Brne. Chceme skrátiť cestu od návrhu k overenému riešeniu, nielen pre naše misie, ale aj pre ďalšie firmy a partnerov,“ hovorí Petr Kapoun, CEO TRL Space, a dodáva: „Podobné centrá u nás aj v zahraničí existujú. Pri výbere vibračnej a termovakuovej technológie sme však hľadali optimálnu veľkosť a výkon, aby sme mohli ponúknuť bezkonkurenčné ceny aj expertné doplnkové služby.“
Centrum je vybavené dvomi hlavnými technológiami: elektrodynamickým vibračným systémom IMV A45/EM4HAG zahŕňajúcim klzný stôl RT1050 a headexpander Centrotecnica a termovakuovou komorou TVAC S-CUBE 94203. Vibračný systém umožní testovať, ako zariadenie zvláda mechanické namáhanie, vibrácie a rázy. Keď automobil prechádza cez výmole, dron čelí silným vibráciám počas letu alebo satelit štartuje na rakete do vesmíru, elektronika vo vnútri musí fungovať bezchybne. Práve preto sa využívajú vibračné testy, ktoré simulujú mechanické namáhanie. V automotive odvetví sa tak overuje spoľahlivosť batérií, senzorov a riadiacich systémov, v obrannom priemysle napríklad elektronika bezpilotných prostriedkov, radarov alebo komunikačných technológií. „Za viac ako tridsať rokov fungovania našej spoločnosti sme videli, že dôkladné testovanie je často tým, čo rozhoduje o úspechu či neúspechu produktu v reálnej prevádzke. Či už ide o automobilovú elektroniku, obranné technológie alebo družicové systémy, cieľ je vždy rovnaký – odhaliť potenciálne slabiny ešte predtým, než sa prejavia v praxi. Som rád, že na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu s TRL Space nadväzujeme práve otvorením tohto centra,“ hovorí Tomáš Dvořák, CEO firmy JD Dvořák.
Druhou kľúčovou technológiou centra je termovakuová komora od českej spoločnosti STREICHER Plzeň. Tá umožňuje simulovať extrémne teploty a prostredie s nízkym tlakom. Testujú sa v nej napríklad satelitné komponenty, letecká elektronika alebo zariadenia určené do náročných klimatických podmienok. Cieľom je mať istotu, že technológie budú spoľahlivo fungovať nielen v laboratóriu, ale aj v najnáročnejších podmienkach reálneho sveta.
Výhodou zvolenej komory je aj jej praktické usporiadanie a efektívne využiteľný vnútorný priestor, vďaka ktorému sa lepšie prispôsobí rôznym typom testovaných zariadení. Využitie tak nájde nielen pri satelitných komponentoch, ale aj pri elektronike, optických systémoch, materiáloch alebo priemyselných prototypoch. „Termovakuová komora umožňuje simulovať vesmírne prostredie, od hlbokého vákua až po extrémne teplotné rozdiely, ktoré zažívajú napríklad družice na obežnej dráhe. Rovnaké princípy sa však využívajú aj pri vývoji polovodičových technológií, optických systémov, leteckej elektroniky alebo obranných aplikácií. Nové testovacie zariadenie slúži na testovanie malých satelitov a ich komponentov s cieľom overiť ich správanie podľa medzinárodných štandardov,“ hovorí Emil Černý, obchodno-technický riaditeľ spoločnosti STREICHER Plzeň.
Výhodou nového centra nebude len dostupnosť nových testovacích kapacít v Česku, ale aj prepojenie s ďalším zázemím TRL Space. Patrí sem čistý priestor na integráciu, elektrolaboratórium vybavené napríklad osciloskopom Rohde & Schwarz MXO 3, farma 3D tlačiarní na 3D tlač s bežným materiálom alebo unikátnym Prusament PC Space Grade Black či mission control room. Okolo oboch zariadení v testovacom centre bude navyše v nasledujúcich mesiacoch vybudovaný čistý priestor, vďaka ktorému bude možné technológie v jednej budove navrhnúť, pripraviť, integrovať a otestovať. To môže výrazne zjednodušiť vývoj najmä startupom, výskumným tímom a technologickým firmám, pre ktoré býva testovanie jednou z najnáročnejších častí celého procesu.
Jedným z prvých používateľov nového testovacieho centra bude spoločnosť Zaitra, ktorá ho využije pri vývoji svojho riešenia SKAIDOCK, palubnej jednotky na spracovanie dát pri malých satelitných misiách, pri ktorej je kľúčové otestovať spoľahlivosť v kozmickom prostredí.
Do budúcna bude centrum slúžiť aj pre ďalšie projekty TRL Space. Jedným z nich je napríklad experiment CONREX, pripravovaný v spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava pre plánovanú misiu českého astronauta Aleša Svobodu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu.
Brnianska firma, ktorá dodáva kompletné vesmírne misie na kľúč – od prvého návrhu cez vypustenie na obežnú dráhu až po analýzu družicových dát. Spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou aj globálnymi hráčmi, prepája špičkových vedcov, inžinierov a vizionárov z celého sveta a vyvíja vlastné technológie, ktoré mieria nielen na obežnú dráhu, ale aj na Mesiac. Jej misie majú jedno spoločné – ambíciu posúvať hranice možného. TRL Space je súčasťou skupiny TRL – dynamického zoskupenia technologických firiem, ktoré dodávajú pokročilé technológie do celého sveta.
Spoločnosť zabezpečuje full service v oblasti testovania a merania materiálov, komponentov či celých výrobkov. Dodáva skúšobné a meracie technológie v oblasti simulácie vonkajšieho prostredia, materiálových skúšok a mikroskopie. Pre každého zákazníka vždy hľadá najoptimálnejšie riešenie, či už ide o nové zariadenie zo štandardného produktového portfólia, riešenie prispôsobené na mieru alebo úplne špeciálnu zákazkovú výrobu. V rámci vlastného akreditovaného skúšobného laboratória ponúka testovanie vzoriek či prípadný prenájom zariadenia. Vzdelávací projekt JD Academy zabezpečuje metodické semináre zamerané predovšetkým na praktické skúsenosti z oblasti testovania, merania a metrológie.
Výstavba testovacieho centra je spolufinancovaná Európskou úniou a Operačným programom Technológie a aplikácie pre konkurencieschopnosť.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.trlspace.com.
Testovanie je jednou z najdôležitejších častí vývoja nielen kozmických technológií. Pred ich finálnym nasadením je potrebné overiť, či zariadenie zvládne všetky podmienky, pre ktoré je určené – či už ide o štart rakety, prepravu alebo prevádzku vo vesmíre. Podobné testy sú dôležité aj v ďalších odvetviach, napríklad v obrane, automotive, energetike, elektronike alebo pri vývoji priemyselných prototypov. „Vo vesmírnom priemysle nestačí technológiu len navrhnúť na základe teoretických výpočtov. Potrebujete ju čo najskôr fyzicky otestovať v podmienkach, ktoré sa čo najviac približujú reálnej prevádzke. Práve preto otvárame vlastné testovacie kapacity priamo v Brne. Chceme skrátiť cestu od návrhu k overenému riešeniu, nielen pre naše misie, ale aj pre ďalšie firmy a partnerov,“ hovorí Petr Kapoun, CEO TRL Space, a dodáva: „Podobné centrá u nás aj v zahraničí existujú. Pri výbere vibračnej a termovakuovej technológie sme však hľadali optimálnu veľkosť a výkon, aby sme mohli ponúknuť bezkonkurenčné ceny aj expertné doplnkové služby.“
Vibrácie aj vákuum: testovanie preverí, či technológie obstoja v náročných podmienkach
Centrum je vybavené dvomi hlavnými technológiami: elektrodynamickým vibračným systémom IMV A45/EM4HAG zahŕňajúcim klzný stôl RT1050 a headexpander Centrotecnica a termovakuovou komorou TVAC S-CUBE 94203. Vibračný systém umožní testovať, ako zariadenie zvláda mechanické namáhanie, vibrácie a rázy. Keď automobil prechádza cez výmole, dron čelí silným vibráciám počas letu alebo satelit štartuje na rakete do vesmíru, elektronika vo vnútri musí fungovať bezchybne. Práve preto sa využívajú vibračné testy, ktoré simulujú mechanické namáhanie. V automotive odvetví sa tak overuje spoľahlivosť batérií, senzorov a riadiacich systémov, v obrannom priemysle napríklad elektronika bezpilotných prostriedkov, radarov alebo komunikačných technológií. „Za viac ako tridsať rokov fungovania našej spoločnosti sme videli, že dôkladné testovanie je často tým, čo rozhoduje o úspechu či neúspechu produktu v reálnej prevádzke. Či už ide o automobilovú elektroniku, obranné technológie alebo družicové systémy, cieľ je vždy rovnaký – odhaliť potenciálne slabiny ešte predtým, než sa prejavia v praxi. Som rád, že na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu s TRL Space nadväzujeme práve otvorením tohto centra,“ hovorí Tomáš Dvořák, CEO firmy JD Dvořák.
Druhou kľúčovou technológiou centra je termovakuová komora od českej spoločnosti STREICHER Plzeň. Tá umožňuje simulovať extrémne teploty a prostredie s nízkym tlakom. Testujú sa v nej napríklad satelitné komponenty, letecká elektronika alebo zariadenia určené do náročných klimatických podmienok. Cieľom je mať istotu, že technológie budú spoľahlivo fungovať nielen v laboratóriu, ale aj v najnáročnejších podmienkach reálneho sveta.
Výhodou zvolenej komory je aj jej praktické usporiadanie a efektívne využiteľný vnútorný priestor, vďaka ktorému sa lepšie prispôsobí rôznym typom testovaných zariadení. Využitie tak nájde nielen pri satelitných komponentoch, ale aj pri elektronike, optických systémoch, materiáloch alebo priemyselných prototypoch. „Termovakuová komora umožňuje simulovať vesmírne prostredie, od hlbokého vákua až po extrémne teplotné rozdiely, ktoré zažívajú napríklad družice na obežnej dráhe. Rovnaké princípy sa však využívajú aj pri vývoji polovodičových technológií, optických systémov, leteckej elektroniky alebo obranných aplikácií. Nové testovacie zariadenie slúži na testovanie malých satelitov a ich komponentov s cieľom overiť ich správanie podľa medzinárodných štandardov,“ hovorí Emil Černý, obchodno-technický riaditeľ spoločnosti STREICHER Plzeň.
Všetko na jednom mieste: od návrhu k overenému zariadeniu
Výhodou nového centra nebude len dostupnosť nových testovacích kapacít v Česku, ale aj prepojenie s ďalším zázemím TRL Space. Patrí sem čistý priestor na integráciu, elektrolaboratórium vybavené napríklad osciloskopom Rohde & Schwarz MXO 3, farma 3D tlačiarní na 3D tlač s bežným materiálom alebo unikátnym Prusament PC Space Grade Black či mission control room. Okolo oboch zariadení v testovacom centre bude navyše v nasledujúcich mesiacoch vybudovaný čistý priestor, vďaka ktorému bude možné technológie v jednej budove navrhnúť, pripraviť, integrovať a otestovať. To môže výrazne zjednodušiť vývoj najmä startupom, výskumným tímom a technologickým firmám, pre ktoré býva testovanie jednou z najnáročnejších častí celého procesu.
Prvým používateľom bude spoločnosť Zaitra, centrum využije aj projekt CONREX
Jedným z prvých používateľov nového testovacieho centra bude spoločnosť Zaitra, ktorá ho využije pri vývoji svojho riešenia SKAIDOCK, palubnej jednotky na spracovanie dát pri malých satelitných misiách, pri ktorej je kľúčové otestovať spoľahlivosť v kozmickom prostredí.
Do budúcna bude centrum slúžiť aj pre ďalšie projekty TRL Space. Jedným z nich je napríklad experiment CONREX, pripravovaný v spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava pre plánovanú misiu českého astronauta Aleša Svobodu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu.
O TRL Space
Brnianska firma, ktorá dodáva kompletné vesmírne misie na kľúč – od prvého návrhu cez vypustenie na obežnú dráhu až po analýzu družicových dát. Spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou aj globálnymi hráčmi, prepája špičkových vedcov, inžinierov a vizionárov z celého sveta a vyvíja vlastné technológie, ktoré mieria nielen na obežnú dráhu, ale aj na Mesiac. Jej misie majú jedno spoločné – ambíciu posúvať hranice možného. TRL Space je súčasťou skupiny TRL – dynamického zoskupenia technologických firiem, ktoré dodávajú pokročilé technológie do celého sveta.
O JD Dvořák
Spoločnosť zabezpečuje full service v oblasti testovania a merania materiálov, komponentov či celých výrobkov. Dodáva skúšobné a meracie technológie v oblasti simulácie vonkajšieho prostredia, materiálových skúšok a mikroskopie. Pre každého zákazníka vždy hľadá najoptimálnejšie riešenie, či už ide o nové zariadenie zo štandardného produktového portfólia, riešenie prispôsobené na mieru alebo úplne špeciálnu zákazkovú výrobu. V rámci vlastného akreditovaného skúšobného laboratória ponúka testovanie vzoriek či prípadný prenájom zariadenia. Vzdelávací projekt JD Academy zabezpečuje metodické semináre zamerané predovšetkým na praktické skúsenosti z oblasti testovania, merania a metrológie.
Výstavba testovacieho centra je spolufinancovaná Európskou úniou a Operačným programom Technológie a aplikácie pre konkurencieschopnosť.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.trlspace.com.