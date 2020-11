Trnava aj Piešťany hľadajú dopravcov MHD

Trnava/Piešťany 25. novembra (TASR) – Mestá Trnava a Piešťany vyhlásili verejné obstarávanie (VO) na mestskú hromadnú dopravu (MHD). Trnava hľadá dopravcu autobusovej dopravy od budúceho apríla na obdobie desiatich rokov, Piešťany od januára do decembra 2022. Uvádza to vestník VO.



Odhadovaná hodnota trnavskej zákazky je 29 miliónov eur bez DPH. Uchádzači musia doložiť poskytovanie služieb v oblasti predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky v rozsahu najmenej 1,5 milióna vozokilometrov, lehota na predkladanie ponúk je 23. december.



Za zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta a miestnej časti Kocurice plánujú Piešťany vynaložiť 1,026 milióna eur bez DPH. Ponuky je potrebné predložiť do 18. decembra.



V oboch mestách v súčasnosti MHD prevádzkuje spoločnosť Arriva Trnava. V krajskom meste jazdia autobusy na 13 mestských linkách, v Piešťanoch na 11.