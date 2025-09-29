< sekcia Ekonomika
Mestské kúpalisko Castiglione čaká rekonštrukcia strojovne
Lehota na predkladanie ponúk je do 13. októbra do 10.00 h.
Autor TASR
Trnava 29. septembra (TASR) - Trnavské mestské kúpalisko Castiglione čaká kompletná rekonštrukcia technického priestoru a strojovne. Správa majetku mesta Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie v maximálnej hodnote 252.000 eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„V rámci rekonštrukcie príde k výmene technológie pieskovej filtrácie, filtračných čerpadiel, dávkovacej stanice chlóru a bazénovej chémie. Príde k úprave a rekonštrukcii vyrovnávacej nádrže a k osadeniu merania a regulácie čerpadiel a dávkovacích zariadení na úpravu vody,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Súčasťou rekonštrukcie strojovne bude aj inštalácia nového doskového výmenníka tepla a časti prívodného potrubia teplej vody.
Lehota na predkladanie ponúk je do 13. októbra do 10.00 h. Kritériom na ich vyhodnotenie bude po splnení súťažných podmienok najnižšia cena za celý predmet zákazky. Stavebné práce majú byť skončené najneskôr 16. marca 2026.
Letné kúpalisko Castiglione s vyhrievanou vodou je situované v susedstve športového areálu na Ulici Juraja Slottu a je využívané každoročne v čase letnej sezóny. Jeho súčasťou je veľký plavecký bazén, detský bazén, petangové ihrisko a prevádzky občerstvenia. Kapacita kúpaliska je 1050 návštevníkov.
