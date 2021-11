Trnava namiesto parkoviska pri obchodnom dome postaví polyfunkčný dom

Trnava 15. novembra (TASR) – Mesto Trnava má zámer realizovať na jednom z najväčších parkovísk v centre mesta a priľahlom pozemku pri obchodnom dome polyfunkčný dom. Na projekt formou verejného obstarávania hľadá architekta, pre zložitosť podmienok v danom území vyhlásilo súťažný dialóg. Mal by umožniť, ako uvádza radnica, lepšie zapracovanie zámeru a požiadaviek na územie v pamiatkovej zóne. Záujemcovia o zákazku sa môžu prihlásiť do 8. decembra.



V lokalite by mal vyrásť objekt s garsónkami do 35 m2, jednoizbovými bytmi do 40 m2, dvojizbovými do 60 m2, trojizbovými do 80 m2 a štvorizbovými bytmi do 110 m2. Stratu parkoviska by mal obstarávateľ kompenzovať výstavbou 160 parkovacích miest v podzemnej garáži aj pre verejnosť, avšak využívať by ho mali zároveň aj rezidenti bytového domu. V súčasnosti je na danom parkovisku viac ako stovka parkovacích miest.



Zákazku predstavujú komplexné služby architekta v území ohraničenom ulicami Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska. Plocha parkoviska vznikla pred niekoľkými desaťročiami asanáciou historickej zástavby.



Predmet zákazky je, ako uvádza mesto, v porovnaní s inými zadaniami výnimočne zložitý v komplexnosti vyrovnania sa so zložitou hmotovo-priestorovou situáciou, lokalitným programom mesta, požiadavkami územného plánu zóny, tiež pamiatkarov i s nárokmi ďalších dotknutých aktérov. "Očakáva sa, že pri použití súťažného dialógu bude možné získať riešenie, ktorý tieto faktory bude zohľadňovať a riešiť v maximálnej miere a s väčšou istotou, než by sa dalo očakávať pri predkladaní návrhov prostredníctvom štandardnej anonymnej súťaže návrhov," uvádza mesto. Dĺžka trvania zákazky je stanovená na 84 mesiacov.



Spôsob zadávania zákazky prostredníctvom súťažného dialógu umožňuje efektívne a potrebné prepojenie viacerých etáp prípravy do jedného procesu. Priebežné formulovanie zadania zákazky na základe návrhov uchádzačov súťažného dialógu a rokovanie o navrhovaných riešeniach vo všetkých ich aspektoch umožňuje z jednotlivých postupov verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní iba postup súťažného dialógu.