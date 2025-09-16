< sekcia Ekonomika
Trnava opäť vyhlási súťaž na prenájom priestorov v budove Prachárne
Predmetom nájmu budú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov.
Autor TASR
Trnava 16. septembra (TASR) - Mesto Trnava opätovne vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v budove Prachárne v centre mesta, kde kedysi sídlil známy mliečny bar. Opätovné vyhlásenie verejnej súťaže odobrili poslanci na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
„Účelom predmetu nájmu a výpožičky je poskytovanie služieb kaviarne - mliečneho baru, ktorých špecifikáciu navrhne navrhovateľ. Zároveň by prevádzka mala ponúkať sortiment, ako napríklad kávu, cukrárenské či iné výrobky s ohľadom na sezónnosť miesta," uvádza sa v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže. Budova Prachárne v centre mesta aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou.
Hlavným kritériom pri výbere nájomcu budú kvalitatívne aspekty, ako originalita a kvalita ponúkaného sortimentu s ohľadom na historický odkaz bývalého mliečneho baru (váha 35 percent), referencia preukazujúca kvalitu služieb záujemcu (váha 20 percent) a koncept a vizuál predmetu nájmu (váha 25 percent). Výška nájomného zaváži pri vyhodnocovaní ponúk maximálne 20 percentami.
Predmetom nájmu budú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov. Väčšinu predstavujú obchodné priestory, časť skladové priestory a sociálne zariadenia. Minimálne nájomné za predmet nájmu je 16.451,22 eura za rok. Lehota na predkladanie návrhov nájomnej zmluvy je do 2. októbra do 12.00 h. Termín obhliadky priestorov je stanovený na 25. septembra o 10.00 h.
Mesto prvý raz realizovalo obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v roku 2024. Vtedy nepredložil ponuku žiaden záujemca. Na prelome rokov sa súťaž zopakovala, jej víťazom sa stala spoločnosť MediaFlash. „V zastúpení Ivanom Novotným oznámila prostredníctvom emailu zo dňa 14. júla 2025, že zmluvu podpisovať nebude,“ ozrejmila samospráva v dôvodovej správe k opätovnému vyhláseniu súťaže.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. Rekonštrukcia je realizovaná s pomocou finančných prostriedkov z plánu obnovy a so spoluúčasťou samosprávy.
„Účelom predmetu nájmu a výpožičky je poskytovanie služieb kaviarne - mliečneho baru, ktorých špecifikáciu navrhne navrhovateľ. Zároveň by prevádzka mala ponúkať sortiment, ako napríklad kávu, cukrárenské či iné výrobky s ohľadom na sezónnosť miesta," uvádza sa v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže. Budova Prachárne v centre mesta aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou.
Hlavným kritériom pri výbere nájomcu budú kvalitatívne aspekty, ako originalita a kvalita ponúkaného sortimentu s ohľadom na historický odkaz bývalého mliečneho baru (váha 35 percent), referencia preukazujúca kvalitu služieb záujemcu (váha 20 percent) a koncept a vizuál predmetu nájmu (váha 25 percent). Výška nájomného zaváži pri vyhodnocovaní ponúk maximálne 20 percentami.
Predmetom nájmu budú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov. Väčšinu predstavujú obchodné priestory, časť skladové priestory a sociálne zariadenia. Minimálne nájomné za predmet nájmu je 16.451,22 eura za rok. Lehota na predkladanie návrhov nájomnej zmluvy je do 2. októbra do 12.00 h. Termín obhliadky priestorov je stanovený na 25. septembra o 10.00 h.
Mesto prvý raz realizovalo obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v roku 2024. Vtedy nepredložil ponuku žiaden záujemca. Na prelome rokov sa súťaž zopakovala, jej víťazom sa stala spoločnosť MediaFlash. „V zastúpení Ivanom Novotným oznámila prostredníctvom emailu zo dňa 14. júla 2025, že zmluvu podpisovať nebude,“ ozrejmila samospráva v dôvodovej správe k opätovnému vyhláseniu súťaže.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. Rekonštrukcia je realizovaná s pomocou finančných prostriedkov z plánu obnovy a so spoluúčasťou samosprávy.