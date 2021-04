Trnava pilotne spúšťa európske Digitálne zelené osvedčenie

Trnava 19. apríla (TASR) – Trnava ako prvá na Slovensku spúšťa projekt vydávania aj kontroly vstupu do prevádzok na základe zverejnenej technologickej špecifikácie európskeho Digitálneho zeleného osvedčenia (Digital Green Certificate). Pilotný projekt budú môcť testovať v týchto dňoch všetci, ktorí sa zúčastňujú na víkendových testovaniach na nový koronavírus a registrujú sa prostredníctvom aplikácie TrustOne. Ako uviedla viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská, samospráva verí, že oň prejaví záujem čo najviac prevádzok.



Občania s nainštalovanou aplikáciou, ako dodal Henrich Simonics zo spoločnosti TrustOne, sa budú môcť pri vstupe do prevádzok preukázať aj v off-line režime QR kódom, vytvorenom v navrhovanom štandarde Európskej únie (EÚ) Digital Green Certificate a podpísaným elektronickým podpisom mesta Trnava. Takto vytvorený QR kód v aplikácii si vie užívateľ stiahnuť do svojho mobilného telefónu a vie sa ním preukazovať aj bez nutnosti použitia aplikácie. Na vstupe do úradu si teda nebudú musieť pýtať papierové potvrdenie o platnom testovaní nie staršom ako sedem dní, ale po naskenovaní QR kódu overovacia aplikácia na vstupe ukáže len zelenú alebo červenú farbu. Teda, či občan vyhovuje alebo nevyhovuje platným nariadeniam v danom čase pre daný typ objektu. "Takto si budú môcť Trnavčania vyskúšať, ako to bude asi vyzerať napríklad pri kontrole na letiskách alebo pri prekračovaní hraníc štátov," informoval.



Aplikácia dokáže reagovať na potreby prijímaných opatrení, čoho dôkazom je aj možnosť spustiť funkcionalitu preukazovania očkovania, výsledku testu alebo prekonania ochorenia COVID-19 tak, ako to bude žiadať EÚ v rámci pripravovaných pravidiel digitálneho zeleného certifikátu.



Globálna sieť testovacích laboratórií Eurofins pôsobiaca v 50 štátoch sveta využíva systém TrustOne pre zaznamenávanie a vyhodnocovanie výsledkov PCR testovaní už takmer rok. Najnovšie začne využívať digitálnu platformu pre letiskový IATA Travel Pass pre oživenie celosvetového cestovania. Prostredníctvom Travel Pass môžu cestujúci zdieľať svoj stav a certifikáty o digitálnych testoch s úradmi a leteckými spoločnosťami, aby cestovanie bolo pre každého bezpečné. Európsky parlament je podľa rozvrhu zasadnutí pripravený ratifikovať digitálny zelený certifikát na svojom plenárnom zasadnutí od 7. do 10. júna.