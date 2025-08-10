< sekcia Ekonomika
Trnava podpísala zmluvu na zhotovenie projektovej dokumentácie
Autor TASR
Trnava 10. augusta (TASR) - Mesto Trnava podpísalo so spoločnosťou AFRY Slovakia zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre zamýšľanú výstavbu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Nosnou ideou je výmena polohy autobusovej stanice s polohou súčasného parkoviska pred vstupom do železničnej stanice. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Zmena polohy autobusových nástupíšť do nových polôh skráti jazdné dráhy autobusov, čím sa skrátia ich cestovné časy. Atraktívnejší a kvalitnejší priestor zvýši komfort a celkový pocit cestujúcich pri využívaní tohto priestoru,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky.
Zriadením dostatočného počtu krytých zastávkových plôch a ich koncentráciou do polohy súčasného parkoviska pred budovou železničnej stanice by sa mali podľa mesta eliminovať dlhé pešie presuny cestujúcich využívajúcich kombináciu železničnej a prímestskej a mestskej autobusovej dopravy.
Funkčnými zmenami by mali prejsť križovatky ulíc Kollárova-Hospodárska-Dohnányho a Kollárova-Hlinku, ako aj všetky cestné a väčšina peších komunikácií v riešenom území v zmysle predloženej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola vypracovaná odbornými zamestnancami mesta.
Okrem iného sa počíta s vybudovaním novej pešej lávky ponad Kollárovu a Dohnányho ulicu a parkovacieho domu pre bicykle, ktorý z nej bude prístupný. "Existujúca lávka je určená na demoláciu, projekt búracích prác je súčasťou tejto zákazky. Tiež sa počíta s vybudovaním kiss and ride zóny pri zadnom vchode do železničnej stanice (pred budovou pošty)," približuje mesto v opise predmetu zákazky. Do verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie boli predložené dve ponuky. Zvíťazila ponuka s celkovou cenou zákazky v hodnote takmer 640.000 eur s DPH.
