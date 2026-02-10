Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trnava ponúkne na prenájom priestory v rekonštruovanej Emmerovej vile

Mestské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie dvoch verejných súťaží na prenájom priestorov určených na prevádzku kaviarne a kultúrno-vzdelávacích aktivít.

Autor TASR
Trnava 10. februára (TASR) - Mesto Trnava ponúkne na prenájom priestory v rekonštruovanej Emmerovej vile. Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo vyhlásenie dvoch verejných súťaží na prenájom priestorov určených na prevádzku kaviarne a kultúrno-vzdelávacích aktivít.

Minimálne ročné nájomné za priestory budúcej kaviarne je stanovené na takmer 26.000 eur. Ide o nebytové priestory s výmerou 196 štvorcových metrov. Obchodné priestory z toho tvoria 92,3 štvorcového metra.

Okrem ponúknutej výšky nájomného (váha 40 percent) budú pri výbere najvhodnejšieho návrhu konceptu kaviarne posudzované aj kvalitatívne aspekty (váha 60 percent) ako originalita, referencie, koncept a vizuál.

V rámci kultúrno-vzdelávacích priestorov ide o prenájom nebytových priestorov s výmerou 557,5 štvorcového metra. Účelom nájmu môže byť napríklad prevádzka kultúrneho centra s rôznorodým programom, tanečnej školy a štúdia či výtvarnej školy a ateliéru.

Takisto prevádzka divadelnej akadémie a umeleckého súboru alebo hudobného a „performatívneho“ projektu. „Navrhovateľ nie je oprávnený účel predmetu nájmu navrhnúť tak, aby prevádzka bola v prevažujúcom prevádzkovom čase uzatvorenou pre súkromné akcie,“ uvádza sa v schválených podmienkach súťaže. Minimálne ročné nájomné je stanovené na viac ako 25.000 eur.

Kritériami pri výbere najvhodnejšieho návrhu budú výška nájomného (váha 40 percent) a kvalitatívne aspekty využívania predmetu nájmu (váha 60 percent). V rámci nich sa budú hodnotiť skúsenosti a odborná spôsobilosť navrhovateľa, koncepcia činnosti a programová náplň i koncept priestorového a vizuálneho riešenia.

Po vyhlásení súťaží bude lehota na predkladanie súťažných návrhov stanovená do 16. marca do 9.00 h. Začiatok trvania zmluvného vzťahu priamo súvisí s právoplatným skolaudovaním objektu.
