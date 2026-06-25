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Trnava pripravuje predaj časti pozemkov v Obytnej zóne Medziháj
Materiál s názvom Zámer nakladania s majetkom obchodnej spoločnosti Mestské stavby Trnava podporilo 17 mestských poslancov, štyria boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.
Autor TASR
Trnava 25. júna (TASR) - Mesto Trnava pripravuje prostredníctvom svojej spoločnosti Mestské stavby Trnava predaj časti pozemkov v lokalite pripravovanej Obytnej zóny Medziháj. Obchodná verejná súťaž sa má týkať vyše 100.000 štvorcových metrov plochy pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu (IBV) a viac ako 8200 štvorcových metrov pozemkov na výstavbu občianskej vybavenosti. Predpokladaný počet bytových jednotiek na týchto pozemkoch má byť 178.
Postup smerujúci k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže schválilo trnavské mestské zastupiteľstvo na utorkovom (23. 6.) rokovaní. Navrhovateľom v súťaži bude môcť byť právnická osoba, alebo skupina právnických osôb. Kritériom výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy bude najvyššia cena za štvorcový meter plochy. Minimálna navrhovaná kúpna cena bude 50 eur za štvorcový meter.
Vedúci právneho odboru mesta Trnava Igor Kršiak informoval, že aktuálne prebieha projektová príprava technickej, dopravnej a zeleno-modrej infraštruktúry. Ešte v tomto roku má byť vypracované zadanie pre územný plán zóny Medziháj a dokumentácia stavebného zámeru pre potrebnú infraštruktúru. Cieľom mestskej spoločnosti je podľa jeho slov získanie partnera do tohto územia, a to najmä z dôvodu minimalizovania ekonomického zaťaženia tejto spoločnosti.
Mestská poslankyňa Ľubica Horváthová navrhovala stiahnutie materiálu v časti výstavby IBV a jeho následné dopracovanie. Okrem iného presadzovala, aby mohli byť pozemky prevedené aj do vlastníctva fyzických osôb. Jej návrh poslanci neschválili. „Pýtam sa, čo sa stalo, že sa to ide ponúkať ako celok len právnickým osobám,“ položila otázku na rokovaní zastupiteľstva. Kršiak reagoval, že pri rozdelení územia na menšie pozemky by si mesto vytvorilo asi 150 účastníkov konania v rámci povoľovacej a realizačnej fázy. „Preto hľadáme ako partnera právnickú osobu,“ dodal.
Mestský poslanec Matej Lančarič navrhoval stiahnutie materiálu ako takého. Tento návrh tiež nebol prijatý. S predajom časti pozemkov v tejto lokalite by malo mesto počkať z viacerých dôvodov. „Nie je ešte schválený územný plán zóny v tejto lokalite, ktorý by nám dokázal zvýšiť bonitu týchto pozemkov,“ podotkol. Nie je podľa neho rozumné v tejto fáze predávať približne jednu tretinu pozemkov z plánovanej obytnej zóny.
Materiál s názvom Zámer nakladania s majetkom obchodnej spoločnosti Mestské stavby Trnava podporilo 17 mestských poslancov, štyria boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Dvaja z prítomných nehlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo v apríli prijatie úverového rámca obchodnej spoločnosti Mestské stavby Trnava v objeme sedem miliónov eur. Účelom je nákup mestských pozemkov a realizácia investično-majetkového zámeru vybudovania obytnej zóny Medziháj. Tiež nákup pozemkov na Veternej ulici od súkromnej spoločnosti. Mestská spoločnosť Mestské stavby Trnava sa zaviazala splácať úver z výnosu zo zhodnotenia, predaja alebo prenájmu vlastného majetku.
Oblasť plánovanej obytnej zóny Medziháj je aktuálne využívaná ako poľnohospodárska pôda v kontakte so zastavaným územím obce Ružindol. Južná strana je vymedzená cestou II/504. Navrhovaný investično-majetkový zámer má podľa mesta Trnava priniesť nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality. Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov. V zóne je prenechaný priestor pre materskú a základnú školu.
Postup smerujúci k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže schválilo trnavské mestské zastupiteľstvo na utorkovom (23. 6.) rokovaní. Navrhovateľom v súťaži bude môcť byť právnická osoba, alebo skupina právnických osôb. Kritériom výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy bude najvyššia cena za štvorcový meter plochy. Minimálna navrhovaná kúpna cena bude 50 eur za štvorcový meter.
Vedúci právneho odboru mesta Trnava Igor Kršiak informoval, že aktuálne prebieha projektová príprava technickej, dopravnej a zeleno-modrej infraštruktúry. Ešte v tomto roku má byť vypracované zadanie pre územný plán zóny Medziháj a dokumentácia stavebného zámeru pre potrebnú infraštruktúru. Cieľom mestskej spoločnosti je podľa jeho slov získanie partnera do tohto územia, a to najmä z dôvodu minimalizovania ekonomického zaťaženia tejto spoločnosti.
Mestská poslankyňa Ľubica Horváthová navrhovala stiahnutie materiálu v časti výstavby IBV a jeho následné dopracovanie. Okrem iného presadzovala, aby mohli byť pozemky prevedené aj do vlastníctva fyzických osôb. Jej návrh poslanci neschválili. „Pýtam sa, čo sa stalo, že sa to ide ponúkať ako celok len právnickým osobám,“ položila otázku na rokovaní zastupiteľstva. Kršiak reagoval, že pri rozdelení územia na menšie pozemky by si mesto vytvorilo asi 150 účastníkov konania v rámci povoľovacej a realizačnej fázy. „Preto hľadáme ako partnera právnickú osobu,“ dodal.
Mestský poslanec Matej Lančarič navrhoval stiahnutie materiálu ako takého. Tento návrh tiež nebol prijatý. S predajom časti pozemkov v tejto lokalite by malo mesto počkať z viacerých dôvodov. „Nie je ešte schválený územný plán zóny v tejto lokalite, ktorý by nám dokázal zvýšiť bonitu týchto pozemkov,“ podotkol. Nie je podľa neho rozumné v tejto fáze predávať približne jednu tretinu pozemkov z plánovanej obytnej zóny.
Materiál s názvom Zámer nakladania s majetkom obchodnej spoločnosti Mestské stavby Trnava podporilo 17 mestských poslancov, štyria boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Dvaja z prítomných nehlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo v apríli prijatie úverového rámca obchodnej spoločnosti Mestské stavby Trnava v objeme sedem miliónov eur. Účelom je nákup mestských pozemkov a realizácia investično-majetkového zámeru vybudovania obytnej zóny Medziháj. Tiež nákup pozemkov na Veternej ulici od súkromnej spoločnosti. Mestská spoločnosť Mestské stavby Trnava sa zaviazala splácať úver z výnosu zo zhodnotenia, predaja alebo prenájmu vlastného majetku.
Oblasť plánovanej obytnej zóny Medziháj je aktuálne využívaná ako poľnohospodárska pôda v kontakte so zastavaným územím obce Ružindol. Južná strana je vymedzená cestou II/504. Navrhovaný investično-majetkový zámer má podľa mesta Trnava priniesť nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality. Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov. V zóne je prenechaný priestor pre materskú a základnú školu.