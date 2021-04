Trnava si vezme deväťmiliónový úver na spolufinancovanie projektov

Trnava 28. apríla (TASR) - Na refinancovanie investičných akcií si zoberie mesto Trnava úver vo výške 9 miliónov eur, ktorý plánuje splatiť do desiatich rokov. Prvé tri milióny chce v rámci krátkodobého úveru vyčerpať do konca roka 2021, zostatok do konca roku 2023. Zámer radnice schválili poslanci na utorkovom (27. 4.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Úverová zaťaženosť mesta Trnava je aktuálne na úrovni cez 18 % bežných ročných príjmov, v prípade prijatia úveru by sa zaťaženosť v roku 2023 zvýšila na viac ako 22 %. Finančné prostriedky chce mesto použiť na spolufinancovanie kapitálových výdavkov v prípade schválenia nenávratnej finančnej výpomoci na viacero investičných akcií.



Do zoznamu investícií zaradila radnica okrem iných dlhoočakávanú rekonštrukciu Zeleného kríčka s autobusovým nástupišťom, rekonštrukciu školského areálu na Spartakovskej ulici spolu s obnovou sídliskového dvora Agátka na sídlisku Družba, výstavbu tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v areáli TJ Slávia či umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v rekreačnej zóne Kamenný mlyn.