Vďaka miliónovej dotácii budú križovatky v Trnave riadiť dopravu samy

Trnava 19. júna (TASR) – Mesto Trnava získalo na projekt Inteligentné riadenie dopravy - smart Trnava vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sumu 935.565 eur. Vďaka nej bude môcť odštartovať verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a realizáciu systému riadenia križovatiek v meste. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Peter Bročka.



„Cieľom je zvýšenie prepravných výkonov a bezpečnosti dopravy,“ uviedol primátor. Projekt bude mať podľa neho za následok menšie kolóny na cestách s nižším ekologickým zaťažením životného prostredia, inteligentné riadenie dynamickej dopravy v meste pomocou riadenia vzájomne prepojených inteligentných križovatiek, zavedenie bezkontaktného systému pre chodcov a cyklistov.



„Križovatky budú osadené IoT prvkami - magnetodetektormi, ktoré zabezpečia presnú identifikáciu vozidiel prechádzajúcich križovatkami. Na základe toho sa križovatky budú vedieť rozhodovať priamo na základe reálnej situácie v nich a prispôsobovať tak signálne plány,“ informoval Bročka. Fungovať by mali začať aj bezdotykové tlačidlá pre chodcov a cyklistov, ktorí už nebudú stláčať tlačidlo preferencie na križovatke. Tým sa redukuje počet kontaktných bodov na riešených križovatkách na nulu. V súčasnosti je tento počet stlačení denne na úrovni 10.000. Počíta sa s monitorovacími a prehľadovými kamerami, ktoré budú v reálnom čase vyhodnocovať trajektórie vozidiel, cyklistov a chodcov vo ôsmich kategóriách, vrátane čítania evidenčných čísiel vozidiel.



„Dopravné informačné tabule pri vstupoch do mesta vodičom sprostredkujú informácie o dojazdových časoch do jednotlivých destinácií Trnavy, o možných nebezpečenstvách na trase, o nehodách či obchádzkových trasách pri kolónach,“ opísal projekt primátor.