Trnava vyhodnotila ponuky tendra na projektanta južného obchvatu

Trnava 23. januára (TASR) - Mesto Trnava vyhodnotilo ponuky uchádzačov v rámci verejného obstarávania na projektanta južného obchvatu Trnavy. Uchádzačom aktuálne plynie desaťdňová lehota na prípadné podanie námietky proti vyhodnoteniu ponúk. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"V prípade, že počas nej nebudú doručené žiadne námietky, verejný obstarávateľ bude žiadať úspešného uchádzača o poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy," priblížila. Do verejného obstarávania sa zapojilo sedem uchádzačov. Úspešnou sa zatiaľ neprávoplatne stala ponuka skupiny dodávateľov SHP SK + SHB Obchvat Trnava v hodnote takmer 540.000 eur vrátane DPH.



Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na projektanta v októbri 2024. Predmetom zákazky je vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre plánovanú stavbu južného obchvatu mesta.



Samotnú výstavbu obchvatu má zabezpečovať Slovenská správa ciest. Zo zmluvy o spolupráci uzatvorenej vlani v júni medzi Slovenskou správou ciest a mestom Trnava vyplýva, že samospráva sa zaviazala zabezpečiť projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť.



Primátor Trnavy Peter Bročka hovorí o ústretovom kroku smerom k štátu, aby prišlo k urýchleniu procesov vedúcich k výstavbe južného obchvatu. S realizáciou obchvatu sa podľa predpokladaného časového harmonogramu počíta v roku 2030. Prepojiť by mal rýchlostnú cestu R1 a cestu prvej triedy na Bratislavskej ulici.