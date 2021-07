Trnavská automobilka od piatku do nedele opäť nevyrába

Trnava 16. júla (TASR) – Pre pretrvávajúce problémy s dodávkami komponentov musela trnavská automobilka Stellantis Slovakia opäť zastaviť výrobu od piatka (16. 7.) do nedele (18. 7.) vrátane. TASR to potvrdil hovorca závodu Peter Švec.



Problémy s dodávkami rieši závod od marca tohto roka, zastavených muselo byť už niekoľko desiatok pracovných zmien. „Situácia sa nijako nevyjasnila, je to pre nás stále rovnako náročné,“ uviedol hovorca pre TASR. O pondelkovej zmene bude zamestnancov automobilka, ako doplnil, informovať v nedeľu v podvečer.