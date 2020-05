Trnavská automobilka oznámila postupné a bezpečné spúšťanie výroby

Trnava 4. mája (TASR) – Postupné a bezpečné spúšťanie výroby v kontexte obnovenia obchodných aktivít oznámila trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia. V tomto týždni bude realizovať niektoré prípravné práce s cieľom opätovného rozbehnútia produkcie a pokračovania výroby modelov Peugeot 208, jeho elektrickej verzie e-208 a modelu Citroën C3. O detailoch ďalšieho vývoja bude informovať 7. mája. Uviedol to hovorca automobilky Peter Švec.



"Počas vynúteného zastavenia produkcie v trnavskej automobilke 19. marca sme implementovali posilnené sanitárne opatrenia. Tento štandard bol zostavený v spolupráci so Zdravotnou službou a konzultovaný s odbormi," uviedol.



Od začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 bola prioritou Groupe PSA ochrana jej zamestnancov a zachovanie budúcnosti spoločnosti. Výrobné centrá Groupe PSA aj počas zastavenia produkcie implementujú štandard posilnených sanitárnych opatrení vo výrobe, administratíve, výskume, vývoji a predajnej sieti. Postupné spustenie prípravných prác a výroby za prísnych hygienických opatrení sa uskutoční v najbližších týždňoch. Prvá vlna čiastočného otvárania závodov a realizácie prípravných prác začne v dňoch medzi 4. a 11. májom (od 11. mája vo Francúzsku), berúc do úvahy situáciu na trhu (návrat k bežnému životu, znovuotvorenie predajní áut a dopyt po jednotlivých modeloch). Týmto postupným a zodpovedným prístupom Groupe PSA chráni tak svojich zamestnancov i klientov a zároveň zabezpečuje udržateľnosť svojho podnikania.



Groupe PSA Slovakia aktuálne vytvára okolo 4500 pracovných postov. Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla 1,2 miliardy eur.