Trnavská automobilka prejde v niektorých prevádzkach na dve zmeny

Trnava 30. júna (TASR) – Trnavská automobilka Stellantis Slovakia oznámila pre niektoré svoje prevádzky s platnosťou od októbra tohto roku dočasný prechod na dvojzmenný pracovný rozvrh. Súvisí s prechodom na nový výrobný program, ktorý je naplánovaný na začiatok roku 2024. Informoval o tom hovorca závodu Michal Nič.



"Dvojzmennosť je riešenie iba na niekoľko mesiacov a nebude mať vplyv na zamestnanosť v závode," uviedol. Zamestnávateľ má prácu pre všetkých zamestnancov a nepristúpi k hromadnému prepúšťaniu. "Po tejto dočasnej fáze a spustení výroby vozidiel novej platformy sa v roku 2024 vrátime k organizácii výroby na tri pracovné zmeny a po zvýšení objemu výroby na štyri pracovné zmeny. Detaily organizácie pracovného času, ktorý bude platiť od októbra, aktuálne dohodujeme s odborovou organizáciou," doplnil Nič.



Skupina Stellantis oznámila alokáciu nového výrobného programu do trnavského závodu v júni 2021. Rozhodnutie o pridelení projektu do Stellantis Slovakia je podľa hovorcu ocenením výsledkov tohto výrobného centra. S cieľom prispieť k zvyšovaniu uhlíkovej neutrality budú veľkú časť výrobného programu predstavovať aj plne elektrické motorizácie. Aktuálne pracuje na novom projekte viac ako 300 zamestnancov. Úlohou tohto tímu je modifikácia výrobných liniek, úprava pracovných postov, inštalácia zariadení a výroba predsériových vozidiel.



"Industriálna investícia v celkovej výške 180 miliónov eur do nového výrobného programu znamená aj významnú mobilizáciu aktivít spojených s inováciami, ďalšou aplikáciou technológií Industry 4.0, znižovaním energetickej náročnosti a ochranou životného prostredia. Inovácie a digitalizácia vo výrobných procesoch a pri znižovaní energetickej náročnosti znamenajú šancu na zlepšenie dlhodobej konkurencieschopnosti," uviedol hovorca. Cieľom trnavského závodu je stať sa lídrom výroby skupiny Stellantis v doménach výroby, ekonomickej výkonnosti a klientskej kvality tak v krátkodobom, ako aj v dlhodobom horizonte.