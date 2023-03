Trnavská automobilka prerušuje výrobu na víkendovej zmene

Trnava 20. marca (TASR) – S platnosťou od 1. apríla prerušuje trnavská automobilka Stellantis Slovakia z dôvodu prác na implementácii nového projektu výrobu na víkendovej zmene. Dotkne sa to 733 zamestnancov, informoval o tom hovorca Michal Nič. Každý z dotknutých zamestnancov dostal ponuku na prácu v trojzmennej prevádzke, na novom projekte alebo na vyslanie do iného závodu skupiny Stellantis.



Nový projekt, ktorého sériová výroba sa spustí začiatkom roka 2024, prináša do Trnavy investíciu v hodnote 180 miliónov eur a mnohé technické novinky. "Tie si vyžadujú modifikáciu výrobných liniek, úpravu pracovných postov a inštaláciu zariadení. Nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie týchto aktivít je transformácia výroby. Bolo preto potrebné vytvoriť dostatočný časový priestor na realizáciu projektových prác," informoval hovorca.



Práce na príprave nového projektu budú prebiehať najmä počas víkendov. S týmto cieľom sa rozhodli prerušiť výrobu na víkendovej zmene, rozhodnutiu predchádzalo podľa Niča intenzívne rokovanie so sociálnymi partnermi. Upozornil, že ide o dočasné riešenie na obdobie, počas ktorého implementujú technické modifikácie a spustí sa výroba nových modelov. Je to potrebné čo sa týka prípravy výrobného programu, ktorý zabezpečí budúcnosť trnavskej automobilky. Transformácia výroby je kľúčovou podmienkou jeho úspešného spustenia.



"Sme radi, že viac ako polovica z pôvodných 733 zamestnancov víkendovej zmeny využila niektorú z ponúknutých príležitostí. Zároveň si uvedomujeme, že práca v takomto režime je špecifická a využívali ju najmä ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu pracovať počas týždňa," uviedol Nič. So zamestnancami, ktorí z osobných dôvodov ponúknuté pracovné možnosti neakceptovali, bude automobilka nútená rozviazať pracovný pomer. Títo zamestnanci dostanú odstupné podľa odpracovaných rokov a budú im vyplatené aj variabilné zložky mzdy nad rámec platnej kolektívnej zmluvy. Zároveň automobilka aktívne spolupracuje s úradom práce na ich umiestnení na trhu práce. "Sme tiež v úzkom kontakte s iným zamestnávateľom, ktorý pripravuje spustenie víkendovej zmeny," doplnil hovorca.