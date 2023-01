Trnavská automobilka pripravuje transformáciu, ruší víkendovú zmenu

Trnava 16. januára (TASR) – Trnavská automobilka od apríla preruší výrobu na víkendovej zmene. Je to v súlade s prípravou na spustenie nového výrobného programu, naplánovaného na začiatok roka 2024, do ktorého sa rozhodla spoločnosť Stellantis investovať 180 miliónov eur. Informoval o tom hovorca závodu Michal Nič.



"Napriek opatreniu je cieľom spoločnosti zachovať aktuálnu mieru zamestnanosti," zdôraznil hovorca.



Spoločnosť Stellantis plánuje v rámci strategického plánu Dare Forward 2030 investície vo výške viac ako 30 miliárd eur do roku 2025 zamerané na implementáciu stratégií elektrifikácie štyroch globálnych platforiem, softvéru, konektivity a autonómneho riadenia a vytvorenie inovatívneho ekosystému s cieľom podporiť 14 svojich automobilových značiek a dve značky poskytujúce mobilitu.



V júni 2021 oznámila skupina alokáciu nového výrobného programu do trnavského závodu. "Toto rozhodnutie v prospech Trnavy je ocenením za výkon výrobného centra, ktoré dosiahlo vďaka transformačnému projektu Future in Our Hands. Cieľom závodu je stať sa lídrom výroby segmentu B skupiny Stellantis v doménach ekonomickej výkonnosti a klientskej kvality tak v krátkodobom, ako aj v dlhodobom horizonte," uviedol hovorca.



Postupný začiatok výroby nového výrobného programu segmentu B je naplánovaný na začiatok roku 2024. Veľkú časť budú predstavovať plne elektrické motorizácie. V súčasnosti pracuje na novom projekte tím približne 150 zamestnancov a tento počet sa bude v roku 2023 ešte zvyšovať. Úlohou tohto tímu je modifikácia výrobných liniek, úprava pracovných postov, inštalácia zariadení a výroba predsériových vozidiel.



Nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie týchto aktivít je transformácia výroby v trnavskej automobilke. "Je potrebné upraviť pracovný čas, aby sme vytvorili dostatočný priestor na realizáciu projektových prác. Ide o dočasné riešenie na obdobie približne jeden a pol roka. S týmto cieľom sme sa rozhodli prerušiť výrobu na víkendovej zmene od 1. apríla 2023," informoval Nič.



Rozhodnutiu predchádzalo intenzívne rokovanie so sociálnymi partnermi. Každý zamestnanec víkendovej zmeny dostane ponuku porovnateľnej pracovnej pozície v inom zmenovom režime. "Zároveň potrebujeme rozšíriť projektové tímy a dotknutí zamestnanci dostanú aj ponuku pracovať na príprave vozidiel novej platformy," doplnil.