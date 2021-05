Trnavská automobilka Stellantis mala stopku už 40 výrobných zmien

Trnava 29. mája (TASR) – Už na 40 výrobných zmenách od marca tohto roka musela trnavská automobilka Stellantis Slovakia zastaviť produkciu pre nedostatok polovodičových komponentov nevyhnutných na výrobu vozidiel. Informoval o tom TASR hovorca závodu Peter Švec. Podľa jeho slov je situácia naďalej veľmi nestabilná, neexistuje žiadna spoľahlivá prognóza na nasledujúce dni a týždne.



„Aktuálne autopriemysel čelí bezprecedentnej kríze závažného nedostatku týchto komponentov,“ konštatoval Švec. Ide podľa jeho vyjadrenia o priamy dosah pandémie ochorenia COVID-19. Spôsobuje dlhodobé výpadky produkcie u dodávateľov, to má vplyv na znižovanie ich zásob, narúša to fungujúci systém obvyklých logistických tokov a aktuálne sa premieta do nespoľahlivosti dodávok pre automobilky.



„V trnavskej automobilke sme v paradoxnej situácii, keď napriek trvajúcemu vysokému dopytu klientov po našich modeloch Peugeot 208, e-208 a Citroën C3 musíme obmedzovať ich produkciu pre nedostatok vstupných komponentov,“ konštatoval.



Krízový režim sa začal v Trnave v polovici marca. „Vtedy sme jednorazovo prišli o päť výrobných zmien. Rušiť sme museli sobotné nadčasové ranné zmeny. Na niekoľko zmien sme boli nútení zastaviť výrobu aj začiatkom mája,“ doplnil hovorca s tým, že naposledy celá automobilka stála od 17. do 27. mája. „Od soboty 29. mája sa vraciame do plnej produkcie,“ doplnil.



Za čas odstávok sú podľa Šveca zamestnanci automobilky v zmysle kolektívnej zmluvy platení 65 % priemerného zárobku.