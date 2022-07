Trnavská automobilka Stellantis Slovakia víta rozhodnutie Volvo Cars

Trnava 1. júla (TASR) – Trnavská automobilka Stellantis Slovakia víta rozhodnutie švédskej automobilky Volvo Cars postaviť pri Košiciach závod na výrobu elektromobilov za 1,2 miliardy eur. Uviedol to jej hovorca Peter Švec. Je to podľa jeho vyjadrenia vynikajúca správa pre slovenskú ekonomiku a zvlášť dobrá správa pre východ Slovenska.



"My oceňujeme potenciálne zvýšenie diverzity a príchod nových dodávateľov z autopriemyslu na Slovensko a do regiónu," uviedol hovorca automobilky v Trnave.



O výstavbe pri Košiciach informovalo v piatok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Nový závod je plánovaný na produkciu do 250.000 vozidiel ročne a očakáva sa, že vytvorí v regióne niekoľko tisíc pracovných miest.