Trnavská automobilka Stellantis testovala už siedmy víkend po sebe

Trnava 8. marca (TASR) - Počas v poradí siedmeho testovania v trnavskej automobilke Stellantis v piatok a v sobotu (5. a 6. 3.) otestovali 1788 zamestnancov výrobného centra a pracovníkov externých spoločností. Z toho pozitívnych bolo celkovo sedem osôb, ktoré okamžite nastúpili do karantény. Celková miera pozitivity bola 0,39 percenta. Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec.



Ako dodal, testovanie bude pokračovať v pondelok v koordinácii s mestom Trnava a okresným úradom.



V boji s pandémiou aplikuje automobilka prísne opatrenia protokolu skupiny Stellantis. Patrí medzi ne kontrola protokolu sledovania zdravotného stavu zamestnancov pri vstupe do fabriky, meranie telesnej teploty, kontrola certifikátu antigénového testu nie staršieho ako sedem dní. Každý zamestnanec dostáva štyri hygienické rúška na deň, porady sa uskutočňujú len na diaľku a povinný home office majú všetci, ktorých charakter práce to umožňuje.



Spojením skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a skupiny Groupe PSA, ktorej súčasťou je aj trnavská automobilka, vznikla 16. januára 2021 nová spoločnosť Stellantis.