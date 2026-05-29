Trnavská kováčňa si tento rok pripomína 40 rokov od spustenia výroby
Autor TASR
Trnava 29. mája (TASR) - Trnavská kováčňa HKS Forge si tento rok pripomína 40 rokov od spustenia výroby. Nadväzuje na priemyselnú tradíciu niekdajších Trnavských automobilových závodov, éru vozidiel Škoda 1203 aj výrobu dielov pre známe československé značky. Ročne spracuje približne 15.000 ton ocele, z ktorej vyrobí 2,5 milióna kusov výkovkov, informovali zástupcovia spoločnosti.
Aktuálne je kováčňa významným výrobcom v oblasti zápustkového kovania a svoje výkovky dodáva na blízke aj vzdialené trhy. „Vyrába pre široké spektrum priemyslu. Cez automobilový a strojársky priemysel aj pre poľnohospodárstvo či stavebníctvo. Približne päť percent výroby tvorí zbrojársky priemysel,“ ozrejmil generálny riaditeľ spoločnosti Slavomír Gregor.
Ako doplnil, približne 86 percent produkcie tvorí export, zvyšok zostáva v SR. Produkcia z Trnavy smeruje do európskych krajín, najmä do Česka, Poľska, Rakúska, Nemecka, Talianska a Francúzska, ale aj na vzdialené trhy, do USA či Brazílie. Trnavská kováčňa aktuálne zamestnáva 180 ľudí a vytvára pracovné miesta najmä v technických profesiách.
Korene dnešnej kováčne siahajú do obdobia Trnavských automobilových závodov, ktoré vznikli v roku 1967. V Trnave sa postupne rozvíjala výroba dielov pre známe značky a vozidlá svojej doby. Vyrábali sa tu súčiastky pre automobily Tatra, Praga V3S, Liaz, Avia aj pre traktory Zetor. Významnou kapitolou bola aj výroba vozidiel Škoda 1203. Výroba v trnavskej kováčni sa oficiálne spustila v roku 1986.
Po roku 1989 zasiahli trnavskú kováčňu zmeny, ktoré sa dotkli celého hospodárstva. Výroba automobilov sa utlmovala, podnik prešiel privatizáciou, zmenami vlastníkov aj obdobím neistoty. Nová etapa prišla v roku 2003, keď kováčňu kúpil nový vlastník. Podľa vedenia spoločnosti bude pre ďalšie obdobie dôležité udržať konkurencieschopnosť, pokračovať v modernizácii a získavať ľudí pre technické profesie.
