Trnavská samospráva dokončila rekonštrukciu mosta v Horných Orešanoch

Horné Orešany 27. júna (TASR) - Komplexnú modernizáciu mosta cez potok Parná na ceste II/502 v obci Horné Orešany dokončil Trnavský samosprávny kraj (TTSK). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Pôvodná konštrukcia bola úplne zbúraná a počas uplynulých troch mesiacov ju nahradil nový, bezpečný most s dlhou životnosťou. Kraj do modernizácie mosta v Horných Orešanoch investoval sumu 493.000 eur, pričom opätovné sprejazdnenie mosta je naplánované na štvrtok 29. júna od 16.00 h.



"Na základe diagnostiky mosta sme vymenili celú nosnú konštrukciu, zároveň zabezpečili obchádzkové trasy a prispôsobili aj cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy. Som rád, že v Horných Orešanoch vyrástol úplne nový, bezpečný most s dlhou životnosťou. Práce prebiehali bez komplikácií, vďaka čomu most odovzdávame do užívania s niekoľkotýždňovým predstihom," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Pôvodný most z roku 1969 bol na základe diagnostiky z marca 2021 v zlom stave, ktorý bol spôsobený zatekaním a následnou degradáciou nosnej konštrukcie vzhľadom na nefunkčnú izoláciu. Stará nosná konštrukcia bola kompletne rozobratá. Rekonštrukčné práce, ktoré realizovala spoločnosť Colas Slovakia, sa začali v polovici marca a pôvodne mali trvať štyri mesiace.



Od 30. júna budú prímestské autobusy opäť premávať priamo na trase Košolná - Dolné Orešany - Horné Orešany a späť bez využitia prepojovacej komunikácie v obci Košolná.



Tento stav bude trvať do 31. augusta, keď sa autobusy vrátia na predmetnú komunikáciu z dôvodu pokračujúcej modernizácie cesty II/502 v úseku od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany až po začiatok obce Horné Orešany.



Úsek modernizuje krajská samospráva od polovice apríla, pričom v dĺžke 2,8 kilometra bol odfrézovaný pôvodný asfaltový kryt. Aktuálne prebiehajú práce na telese cesty vrátane postupnej rekonštrukcie šiestich priepustov. TTSK spolufinancuje modernizáciu z európskych zdrojov vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 4,1 milióna eur.