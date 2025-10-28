< sekcia Ekonomika
Trnavskí poslanci schválili rozpočet na rok 2026 vo výške 114 mil. eur
Príjmy bežného rozpočtu sú rozpočtované na úrovni 85,6 milióna eur.
Autor TASR
Trnava 28. októbra (TASR) - Mesto Trnava má v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 114 miliónov eur vrátane finančných operácií. Na kapitálové výdavky má vyčlenených viac ako 28 miliónov eur. Objemom najvýznamnejšími investíciami sú revitalizácia obytného súboru Generála Goliana na trnavskom sídlisku Linčianska, rekonštrukcia školského areálu Základnej školy s materskou školou A. Kubinu a dokončenie projektu rekonštrukcie Emmerovej vily. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave schválili návrh rozpočtu na utorkovom zasadnutí.
„Rozpočet na rok 2026 spolu s finančnými operáciami je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 3,7 milióna eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 6,8 milióna eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe k schválenému návrhu rozpočtu. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v objeme tri milióny eur bude vyrovnaný prebytkom finančných operácií, konkrétne zostatkami nevyčerpaného bankového úveru.
Príjmy bežného rozpočtu sú rozpočtované na úrovni 85,6 milióna eur. „V dôsledku schváleného konsolidačného balíka štát v roku 2026 znižuje podiel dane poukazovanej obciam z 55,1 percenta na 53 percent. Napriek tomu je plánovaný príjem z výnosu dane z príjmov vyšší ako v roku 2025 a očakáva sa vo výške 28,5 milióna eur,“ uvádza sa v schválenom návrhu rozpočtu. Podkladom pre stanovenie výšky je septembrová prognóza Ministerstva financií SR. Príjem z dane z nehnuteľností je zvýšený v porovnaní s rokom 2025 o 300.000 eur. Plánovaný príjem za dočasné parkovanie na území mesta je vo výške 5,5 milióna eur. Očakávaný príjem z dividend spoločností STEFE a FCC, v ktorých má mesto Trnava spoluvlastnícku účasť, je vo výške 681.000 eur. Bežné výdavky by mali byť na úrovni 81,9 milióna eur.
Príjmy kapitálového rozpočtu by mali dosiahnuť 21,6 milióna eur. Ide napríklad o 6,5 milióna eur za predaj pozemkov na Spartakovskej ulici a päť miliónov eur za predaj pozemkov Obytná zóna Medziháj spoločnosti Mestské stavby Trnava, ktorá je dcérskou spoločnosťou mesta Trnava. „Obytná zóna Medziháj je jedným z najväčších pripravovaných rozvojových projektov v meste. Nachádza sa na západnom okraji katastrálneho územia Trnavy na hranici s obcou Ružindol,“ priblížila samospráva. Ďalšími významnými kapitálovými príjmami mesta sú kapitálové transfery vo výške 10,1 milióna eur.
Kapitálové výdavky sú plánované v objeme 28,3 milióna eur. Objemom najvýznamnejšími investíciami bude revitalizácia verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana s celkovým rozpočtom 12,2 milióna eur, z toho 4,9 milióna eur tvorí spolufinancovanie mesta. Takisto rekonštrukcia školského areálu Základnej školy s materskou školou A. Kubinu s rozpočtom 2,1 milióna eur, z toho 1,4 milióna eur je spolufinancovanie mesta. Plánované je aj dokončenie projektu rekonštrukcie Emmerovej vily s rozpočtom v roku 2026 vo výške 1,5 milióna eur z nenávratného finančného príspevku.
Príjmové finančné operácie v objeme 6,9 milióna eur budú pozostávať napríklad z použitia rezervného fondu vo výške 500.000 eur na splátku časti zostatku bankových úverov. Rovnako zo 173.018 eur na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste z účelovej finančnej rezervy a zo zostatkov bankových úverov nevyčerpaných v roku 2025 vo výške 5,9 milióna eur. Mesto v budúcom roku neplánuje nový bankový úver. Významnými výdavkovými finančnými operáciami sú príspevok do kapitálového fondu v obchodnej spoločnosti Mestské stavby Trnava vo výške 933.508 eur a splátky bankových úverov vo výške 2,8 milióna eur.
Úverová zaťaženosť mesta Trnava by mala v roku 2026 podľa návrhu rozpočtu dosiahnuť 34,97 percenta a splátková zaťaženosť má byť v roku 2026 podľa návrhu rozpočtu 6,97 percenta. Úverové a splátkové zaťaženie mesta je podľa stanoviska hlavnej kontrolórky v zákonom určených limitoch.
