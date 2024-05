Trnavskí študenti pôjdu na preteky Shell Eco-marathon do Francúzska

Bratislava/Trnava 16. mája (TASR) - Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD) v Trnave pôjdu opäť na preteky v úspornej jazde Shell Eco-marathon vo francúzskom Nogare. Tento rok predstavili aj nové vozidlo v kategórii Urban Concept, ktoré sa podobá na tie z bežnej cestnej premávky. Stavali ho dva roky. Informovala tom vo štvrtok spoločnosť Shell.



"Preteky sú dôkazom toho, že školy a univerzity sú miestom pre inovatívny výskum a sú dôležitým článkom v debate o budúcnosti energií či dopravy," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Shell Slovakia Jarmila Gurská.



SPŠD v Trnave je v pretekoch už stálicou, no tento rok sa na štart postaví už s dvomi vozidlami. Ide o pôvodný prototyp na batériový pohon a nové vozidlo v kategórii Urban Concept na klasický benzínový pohon. Študenti z Trnavy sú tak prvým tímom zo Slovenska, ktorý má vozidlá v oboch hlavných kategóriách a do Francúzska pôjdu s dvoma tímami po šesť študentov.



Rekord školy z minulých rokov je 222 kilometrov (km) na jednu kilowatthodinu (kWh). Študent Andrej Alaksa priblížil, že prvé vozidlo na batériový pohon sa snažili oproti vlaňajšku odľahčiť. "Prišla tam nová riadiaca jednotka, ktorá má menšiu spotrebu oproti vlaňajšku. Tento rok chceme prekonať náš vlastný rekord," dodal.



Nové vozidlo mestského typu má zas technické systémy pre prevádzku na bežných cestách. "Bola to výzva, pri ktorej sme sa mnoho naučili. Okrem tímovej práce a cieľavedomosti sme sa naučili aj novým technickým zručnostiam," priblížil kapitán tímu Peter Klas.



Okrem študentov z Trnavy na preteky vyrazia aj študenti zo Strojárskej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Na prvých pretekoch sa zúčastnili už v roku 1994. Aj v tomto ročníku stavili na vozidlo v kategórii prototypy na benzínový pohon.



Shell Eco-marathon sú preteky v úspornej jazde, v rámci ktorých študentské tímy zo stredných a vysokých škôl navrhujú a zostrojujú vozidlá, ktorých cieľom je prejsť čo najviac kilometrov na jeden liter paliva či jednu kWh elektrickej energie. Na pretekoch sa zúčastní takmer 120 tímov z 25 krajín Európy a Afriky.