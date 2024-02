Trnavskú automobilku prvýkrát povedie riaditeľka

Trnava 13. februára (TASR) - Trnavskú automobilku Stellantis Slovakia povedie od 1. apríla Monika Poussard. Na poste generálneho riaditeľa vystrieda Martina Dzamu, prináša so sebou viac ako 25-ročné manažérske skúsenosti predovšetkým v automobilovom priemysle. Informoval o tom hovorca závodu Michal Nič.



Poussard bude vo svojej novej funkcii zodpovedná za vedenie sériovej výroby vozidiel na platforme Smart Car v závode v Trnave. Podľa vedúceho klastra segmentu malých a stredných vozidiel v spoločnosti Stellantis Oscara Fernándeza Puenteho môže na základe profesionálnych skúseností a dosiahnutých výsledkov stavať na základoch, ktoré položil jej predchodca, a zabezpečiť, aby si trnavský závod udržal svoju pozíciu lídra v oblasti výkonnosti a inovácií v tomto odvetví. Jej skúsenosti a preukázané líderské schopnosti z nej robia podľa neho vhodnú kandidátku na to, aby viedla závod do ďalšej fázy rastu a inovácií.



Odchádzajúci Dzama, ako doplnil hovorca, zohral v posledných piatich rokoch kľúčovú úlohu pri transformačnom procese závodu v Trnave a príprave na nový výrobný program. Jeho profesionálna cesta bude pokračovať na korporátnej úrovni v rámci štruktúry Corporate Manufacturing. Vymenovanie novej generálnej riaditeľka a nová misia Dzamu predstavujú, ako dodal Puente, potvrdenie záväzku Stellantis podporovať talenty a neustále zlepšovať svoje prevádzky.