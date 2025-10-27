< sekcia Ekonomika
Trnavský kraj by mal hospodáriť s rozpočtom v objeme 320 miliónov eur
Autor TASR
Trnava 27. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) by mal v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 320 miliónov eur vrátane finančných operácií. V kontexte náročných podmienok zostáva pre kraj výzvou udržať pokrytie kompetenčnej agendy v želanom štandarde, kvalite a rozsahu vo všetkých oblastiach. Hlavnou prioritou sú naďalej zdravotníctvo a sociálne služby. Uvádza sa to v návrhu budúcoročného rozpočtu, ktorý je možné pripomienkovať.
Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 236,1 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 230,3 milióna eur. Kapitálové príjmy sú naplánované v objeme viac ako 30,5 milióna eur, kapitálové výdavky by mali byť 84,4 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami v podobe úverových zdrojov a peňažných fondov. Výdavkové finančné operácie zahŕňajú obdobne ako v predchádzajúcom období splátky istín úverov vo výške 5,2 milióna eur.
V budúcom roku plánuje TTSK pokračovať v rozširovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v nedostatkových špecializáciách, 1,3 milióna eur je rozpočtovaných na rekonštrukciu priestorov pre zdravotnícke zariadenie v Hlohovci. Počíta sa aj s externými zdrojmi na realizáciu projektu modernizácie existujúcich zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pokračovať majú aj motivačné programy pre všeobecných lekárov a lekárov-špecialistov v nedostatkových špecializáciách.
Kraj sa chce naďalej sústrediť na budovanie infraštruktúry pre poskytovanie sociálnych služieb. Medzi najvýznamnejšie kapitálové investície v tejto oblasti patria prestavba budovy bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci na domov sociálnych služieb, vybudovanie špecializovaného zariadenia v Piešťanoch, výstavba pavilónu v Seredi a vybudovanie centra komunitných služieb v obci Smolinské. „Celkové kapitálové výdavky smerované v roku 2026 do sociálnej oblasti prestavujú viac ako osem miliónov eur,“ uvádza sa v navrhovanom materiáli.
V oblasti kultúry bude pozornosť krajskej samosprávy zameraná najmä na rekonštrukciu planetária v Hlohovci, obnovu zadného traktu Meštianskeho domu pri Divadle Jána Palárika v Trnave, obnovu vidieckych domov v Komárom-Szőny, v Orechovej Potôni a v Horných Salibách. Tiež na vybudovanie Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači a výstavbu novej knižnice v Galante.
Kapitálové výdavky v oblasti vzdelávania majú byť okrem riešenia havarijnej situácie na stredoškolskej školskej infraštruktúre alokované aj do modernizácie škôl a športovísk, rozširovania priestorov Gymnázia M. R. Štefánika a Základnej školy v Šamoríne, zvýšenia energetickej hospodárnosti na dvoch školách v Dunajskej Strede a v Trnave, ako aj vybudovania zdravotníckeho kampusu v Trnave. Taktiež by sa chcel kraj uchádzať o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na modernizáciu a zateplenie školských internátov.
Pokračovať má tiež podpora duálneho vzdelávania. Výdavky na zabezpečovanie služieb v prímestskej autobusovej doprave sú v návrhu rozpočtu pre rok 2026 vo výške 28,3 milióna eur. Rozpočtované sú aj finančné prostriedky na dotačné schémy určené na rozvoj kraja. Register investícií TTSK počíta s celkovým objemom investícií do cestnej siete a cyklodopravy v sume takmer 30,5 milióna eur.
