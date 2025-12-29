< sekcia Ekonomika
Trnavský kraj investoval do modernizácie ZSS
Cieľom investícií bolo reagovať na rastúci dopyt po sociálnych službách a rozšíriť kapacity v niekoľkých okresoch kraja.
Autor TASR
Trnava 29. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v roku 2025 investoval do výstavby a modernizácie zariadení sociálnych služieb (ZSS) približne deväť miliónov eur. Cieľom investícií bolo reagovať na rastúci dopyt po sociálnych službách a rozšíriť kapacity v niekoľkých okresoch kraja. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
V okrese Galanta bolo dokončené zariadenie podporovaného bývania a špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra. Rekonštrukcia bývalých objektov učňovského strediska na nové zariadenia si vyžiadala približne 800.000 eur. Ďalšie zariadenie pre ľudí s autizmom s kapacitou desať miest vzniká v obci Dobrá Voda, jeho dokončenie je plánované na jar 2026.
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec prešlo rekonštrukciou a rozšírením. Súčasťou projektu bola prístavba dvojpodlažnej budovy s novými izbami, kuchyňou, jedálňou, multisenzorickou miestnosťou a ďalšími prevádzkovými priestormi. Hodnota investície dosiahla 3,6 milióna eur.
V obci Medveďov boli vybudované dve zariadenia podporovaného bývania s celkovou kapacitou 24 miest. Bezbariérové objekty sú navrhnuté tak, aby klienti mohli viesť samostatný život. Nové zariadenia by mali začať prijímať klientov na jar budúceho roka.
Rozširovanie kapacít prebieha aj v zariadení Zelený dom v Skalici. Nadstavba druhého podlažia v hodnote viac ako dva milióny eur prinesie nové izby, sociálne zariadenia, ošetrovňu, izolačný priestor a zázemie pre zamestnancov. Projekt je pred dokončením.
Pri obci Moravský Svätý Ján bolo dokončené špecializované zariadenie určené pre ľudí so špecifickými potrebami. Súčasťou objektu sú ubytovacie a terapeutické priestory, športové a oddychové zóny a bezbariérový prístup. Celkové náklady na výstavbu presiahli 6,2 milióna eur.
Časť projektov bola financovaná aj z externých zdrojov vrátane fondov Európskej únie. Investície smerovali najmä do lokalít s dlhodobo zvýšeným dopytom po sociálnych službách.
