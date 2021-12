Trnavský kraj opravil na Záhorí deväť úsekov ciest a jeden most

Trnava 3. decembra (TASR) – V hodnote viac ako 1,8 milióna eur zmodernizoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v tomto roku na Záhorí deväť úsekov ciest a jedno mostné teleso. Úseky ciest druhej a tretej triedy v okresoch Senica a Skalica patria medzi 54 naplánovaných cestných projektov na území TTSK. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Obnova sa týkala úsekov v obciach Čáry, Kúty a Sobotište, medzi Borským Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou. Zmodernizovaný bol aj most cez potok Vrbovčianka za obcou Sobotište. „Regionálne cesty na Záhorí sú frekventované a často po nich jazdia aj kamióny. Poškodené úseky postupne rekonštruujeme tak, aby boli bezpečnejšie a komfortnejšie. Tento rok sme zrealizovali deväť projektov a desiaty dokončujeme,“ uviedol Viskupič.



Do rekonštrukcie takmer dvojkilometrového úseku prieťahu obce Kúty investoval TTSK 450.000 eur. Na ceste II/500 sa rekonštruovali celkovo štyri úseky. Okrem dvoch v Čároch a jedného v Kútoch prešiel rekonštrukciou aj prieťah cez obec Sobotište. Podľa Viskupiča bola za 33 rokov táto komunikácia značne opotrebovaná. „Prechádza ňou kamiónová doprava, ktorá sa v Kútoch napája na diaľnicu D2. Bol najvyšší čas tento úsek obnoviť. S rekonštrukciami na Záhorí, samozrejme, nekončíme a ďalších deväť projektov máme pripravených na budúci rok,“ doplnil.



V návrhu rozpočtu TTSK, ktorý bude zastupiteľstvo TTSK schvaľovať na decembrovej schôdzi, sa počíta aj s rekonštrukciou trojkilometrového úseku cesty II. triedy zo Šaštína do Petrovej Vsi. Ďalej ide napríklad o modernizáciu cesty tretej triedy zo Smrdákov do Oreského, troch mostov cez potok Chvojnica pri Holíči, Dubovciach a Popudinských Močidľanoch.