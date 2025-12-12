< sekcia Ekonomika
Trnavský kraj otvorí v roku 2026 výzvy pre mestá,organizácie a lekárov
Autor TASR
Trnava 12. decembra (TASR) - Obce a organizácie v Trnavskom kraji budú môcť aj v roku 2026 žiadať o dotácie na komunitné, športové a kultúrne aktivity v celkovej sume 600.000 eur. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) odsúhlasilo na štvrtkovom (11. 12.) rokovaní aj pokračovanie programu podpory lekárov v nedostatkových odbornostiach v celkovom objeme 260.000 eur. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
O dotácie na komunitné, športové a kultúrne aktivity môžu obce a organizácie žiadať elektronicky od 1. do 30. januára 2026. Výzvy pre lekárov budú otvorené od 15. januára 2026 do konca budúceho roka, pričom podané žiadosti budú posudzované priebežne. Predseda TTSK Jozef Viskupič poukázal na to, že krajská samospráva uzavrie rok 2025 s dlhom na úrovni 27,4 percenta. „Aj vďaka tomu máme priestor na zachovanie objemu dotácií pre budúci rok,“ podčiarkol.
Krajskí poslanci vo štvrtok vyhodnotili aj verejné obchodné súťaže na prevod nevyužívaného majetku krajskej samosprávy. „Poslanci schválili odpredaj internátu Strednej odbornej školy technickej v Hlohovci a bývalého areálu Správy a údržby ciest v Senici. V ostatných prípadoch súhlasili, aby sme pokračovali ďalším kolom predaja, aby sme pre majetok našli upotrebenie. Získané zdroje plánujeme použiť na krytie rozvojových investičných výdavkov,“ doplnil riaditeľ Úradu TTSK Peter Markovič.
Na predaj budú ponúknuté ihrisko v Hlohovci, objekty v Dunajskej Strede, Košútoch a Ižope, pozemok v Jelke a rekreačná chata v Rabčiciach (okres Námestovo).
