Trnavský kraj rozšíri na Záhorí službu autobusu na zavolanie

Koválovec 3. decembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustí od nedele 13. decembra už štvrtú etapu projektu „autobus na zavolanie“. Päť spojov, ktoré premávajú na trase Skalica – Radošovce – Chropov, bude v prípade dopytu cestujúcich zachádzať do obce Koválovec aj počas pracovných dní. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Od septembra tohto roka je táto možnosť k dispozícii počas víkendov. "Obec Koválovec bola prvou v okrese Skalica, kde sme umožnili ľuďom využívať službu autobusu na zavolanie. Cestujúci si ju veľmi pochvaľujú a tak sme sa rozhodli rozšíriť jej dostupnosť aj na pracovné dni. Našli sme riešenie, ako sprístupniť prímestskú autobusovú dopravu aj pre obyvateľov odľahlejších lokalít. V ďalšom rozširovaní tohto benefitu pre obyvateľov kraja plánujeme pokračovať," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Dopravu z alebo do obce Koválovec je možné objednať s predstihom 24 hodín, najneskôr však jednu hodinu pred jej uskutočnením. Cestujúci v telefonáte uvedie dátum, čas alebo číslo spoja, ako aj názov nástupnej zastávky. V cestovných poriadkoch sú autobusy na zavolanie označené symbolom telefónu. Všetky informácie o spôsobe a podmienkach objednávania služby sú dostupné aj na webových stránkach dopravcu SKAND Skalica.



„Autobus na zavolanie“ funguje od septembra 2019. Pilotne ho spustili v obciach okresu Senica Prietrž a Rovensko. Za prvý rok fungovania ho využilo takmer 1400 cestujúcich. Od septembra tohto roka projekt rozšírili aj do mesta Šaštín-Stráže a obce Čáry. V okrese Hlohovec mala služba premiéru v Tekolďanoch.