Trnavský kraj sa prezentoval na veľtrhu v Dubaji

Trnava 18. mája (TASR) – Trnavský kraj sa po dvojročnej prestávke prezentoval na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu na Blízkom východe Arabian Travel Market (ATM). TASR o tom informovala Katarína Čučková z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Tento rok sa na veľtrhu, ktorý sa konal v Dubaji v polovici mája, predstavilo 23 nových subjektov cestovného ruchu, medzi nimi aj Trnavský kraj zážitkov spolu s letiskom Piešťany, Ensana Health Spa Hotels Piešťany a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Záhorie.



Krajiny Blízkeho východu sú tradične dôležitým trhom pre piešťanské kúpele. "Sme destináciou, ktorá je pre Blízky východ známa najmä vďaka kúpeľom v Piešťanoch. Cieľom je však naštartovať záujem návštevníkov, ktorí by si pre svoj pobyt kúpele nevybrali. Naša destinácia vie osloviť aj mladých ľudí či rodiny s deťmi. Zároveň by sme radi využili, že krajiny Blízkeho východu, ale napríklad aj India, boli počas pandémie v ekonomickom útlme. Dnes sú pripravené na reštart tohto odvetvia," uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.



Počas podujatia prebiehali stretnutia v rôznych formátoch. Zástupcovia z Trnavského kraja sa zúčastnili na stretnutí so zástupcami cestovných kancelárií a ďalšie dni sa rokovania konali priamo v stánkoch jednotlivých destinácií krajín z celého sveta. "Za Záhorie som rád, že sme prezentovali okrem kúpeľov Smrdáky aj tradičné destinácie s bohatou históriou ako Holíč a Skalica, ale aj tradičné miestne výrobky ako Skalický trdelník či Skalický rubín," informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.