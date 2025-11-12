< sekcia Ekonomika
Trnavský kraj schválil budúcoročný rozpočet na úrovni 320 miliónov eur
Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 236,1 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 230,3 milióna eur.
Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) by mal v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 320 miliónov eur vrátane finančných operácií. Cieľom rozpočtu je v aktuálne zložitej ekonomickej situácii zabezpečiť štandard poskytovaných služieb v regióne, a pokiaľ to z hľadiska financií bude možné, prispieť k zabezpečeniu sociálno-ekonomického rastu regiónu a zlepšeniu kvality života jeho obyvateľov. Budúcoročný rozpočet schválili krajskí poslanci na stredajšom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK.
Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 236,1 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 230,3 milióna eur. Kapitálové príjmy sú naplánované v objeme viac ako 30,5 milióna eur, kapitálové výdavky by mali byť 84,4 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami v podobe úverových zdrojov a peňažných fondov. Výdavkové finančné operácie zahŕňajú obdobne ako v predchádzajúcom období splátky istín úverov vo výške 5,2 milióna eur.
V budúcom roku chce TTSK pokračovať v rozširovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v nedostatkových špecializáciách, 1,3 milióna eur je rozpočtovaných na rekonštrukciu priestorov pre zdravotnícke zariadenie v Hlohovci. Rozpočet v ďalšom období ráta aj s výdavkami na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie zdravotníckych zariadení v Dunajskej Strede a Senici. Počíta sa aj s externými zdrojmi na realizáciu projektu modernizácie existujúcich zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pokračovať majú motivačné programy pre všeobecných lekárov a lekárov-špecialistov v nedostatkových špecializáciách.
Kraj sa chce naďalej sústrediť na budovanie infraštruktúry pre poskytovanie sociálnych služieb. Medzi najvýznamnejšie kapitálové investície v tejto oblasti patria prestavba budovy bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci na domov sociálnych služieb, vybudovanie špecializovaného zariadenia v Piešťanoch, výstavba pavilónu v Seredi a vybudovanie centra komunitných služieb v obci Smolinské. „Celkové kapitálové výdavky smerované v roku 2026 do sociálnej oblasti prestavujú viac ako osem miliónov eur,“ uvádza sa v schválenom materiáli.
V oblasti kultúry bude pozornosť krajskej samosprávy zameraná najmä na rekonštrukciu planetária v Hlohovci, obnovu zadného traktu Meštianskeho domu pri Divadle Jána Palárika v Trnave, obnovu vidieckych domov v Komárom-Szőny, v Orechovej Potôni a v Horných Salibách. Tiež na vybudovanie Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači a výstavbu novej knižnice v Galante.
Kapitálové výdavky v oblasti vzdelávania majú byť okrem riešenia havarijnej situácie na stredoškolskej školskej infraštruktúre alokované napríklad aj do modernizácie škôl a športovísk, rozširovania priestorov Gymnázia M. R. Štefánika a Základnej školy v Šamoríne, zvýšenia energetickej hospodárnosti na dvoch školách v Dunajskej Strede a v Trnave, ako aj vybudovania zdravotníckeho kampusu v Trnave. Taktiež by sa chcel kraj uchádzať o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na modernizáciu a zateplenie školských internátov.
Pokračovať má tiež podpora duálneho vzdelávania. Výdavky na zabezpečovanie služieb v prímestskej autobusovej doprave sú v rozpočte pre rok 2026 vo výške 28,3 milióna eur. Rozpočtované sú aj finančné prostriedky na dotačné schémy určené na rozvoj kraja. Register investícií TTSK počíta s celkovým objemom investícií do cestnej siete a cyklodopravy v sume takmer 30,5 milióna eur. Okrem budovania cyklotrás ide najmä o riešenie havarijného stavu zverenej cestnej a mostovej infraštruktúry.
