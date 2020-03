Trnavský kraj vyčlenil 500.000 eur na podporu regionálneho rozvoja

Trnava 8. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravil v roku 2020 dotačnú výzvu na podporu regionálneho rozvoja so zameraním predovšetkým na rozvoj a zatraktívnenie cestovného ruchu. Informovala o tom samospráva na svojom webovom sídle.



Celkovo bude podľa zverejnených informácií v rámci výzvy prerozdelených 500.000 eur, pričom minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 3000 a maximálna 50.000 eur. "Žiadateľmi o poskytnutie dotácie môžu byť miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území Trnavského kraja," uviedol TTSK. Žiadosti o dotáciu je možné podávať do 16. marca prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke www.trnava-vuc.sk.



V minulom roku bolo z tejto výzvy podporených 21 projektov, ktoré uspeli spomedzi 46 podaných žiadostí. "Napríklad do trnavského informačného centra bol zakúpený nábytok a interaktívne panely na účely prezentácie regiónu. V historických priestoroch žrebčína v Kopčanoch bolo zas vytvorené návštevnícke centrum," informoval TTSK.



Do regiónu Žitný ostrov boli zakúpené informačno-komunikačné totemy, ktoré sú umiestnené v najnavštevovanejších športových a voľnočasových rezortoch územia. V rámci podpory propagácie regionálnych produktov bolo podporené vytvorenie a registrácia regionálnej značky Piešťansko.



V obciach Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a Združenia obcí pod Inovcom bola vybudovaná sieť náučných chodníkov. V členských obciach Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda boli vybudované detské ihriská a vonkajšie športoviská. Zatraktívnený bol tiež rekreačný areál Kunovskej priehrady, kde sa realizovala rekonštrukcia lodenice a bolo zabezpečené jej vybavenie kajakmi a inými športovými potrebami.



Veľká časť prostriedkov z výzvy smerovala aj do propagácie a zveľadenia kultúrneho dedičstva. S podporou dotácie bola tiež zrekonštruovaná časť kaštieľa v Jablonici a na hradoch Korlátko a Dobrá voda bol uskutočnený archeologický výskum.