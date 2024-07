Trnavský kraj vyhlásil súťaž na autobusového dopravcu

Bratislava 20. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil súťaž na poskytovanie služieb regionálnej autobusovej dopravy na území okresov Dunajská Streda a Galanta. Lehota na predkladanie ponúk je do 11. septembra o 10.00 h. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmet zákazky spočíva v poskytovaní služieb regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský samosprávny kraj, v zabezpečení dopravnej obslužnosti v dopravnom regióne Dunajská Streda," uvádza sa v oznámení o vyhlásení tendra. Týka sa obdobia od 1. januára 2026 do 31. decembra 2028. Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje od 1. januára 2028 právo na zúženie predmetu zákazky len pre okres Dunajská Streda.



Predpokladaná hodnota zákazky je 36 miliónov eur. "Výpočet vychádza predovšetkým z vlastných skúseností a zmlúv verejného obstarávateľa, ktorých plnenie bolo realizované v predchádzajúcom období," priblížil TTSK. Ide o súčin nákladovej ceny na jeden tarifný kilometer a celkového počtu tarifných kilometrov vyplývajúcich z cestovných poriadkov. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.