Trnavský kraj vyhlásil súťaž na predaj nevyužívaných nehnuteľností
Autor TASR
Trnava 16. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil tretie kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku. Ponuky je možné predkladať do 31. januára 2026 do 12.00 h. Ide o opakovaný predaj nehnuteľností, o ktoré v predchádzajúcich kolách neprejavili záujem potenciálni kupujúci. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Ďalšie kolo súťaže reflektuje aktuálnu situáciu na realitnom trhu, technický stav ponúkaných nehnuteľností aj ekonomické podmienky. Pri časti majetku preto nie je stanovená minimálna kúpna cena, čím chce kraj osloviť širší okruh záujemcov a zároveň zabezpečiť efektívne a hospodárne využitie nevyužívaného majetku,“ priblížila krajská samospráva.
V Hlohovci je na predaj športový areál s tenisovými kurtmi a bežeckou dráhou za minimálnu kúpnu cenu 306.788,02 eura. Predáva sa aj objekt bývalého vyučovacieho strediska praktickej výučby v priemyselnom areáli s pozemkom v Dunajskej Strede. Krajská samospráva predáva aj pozemok určený na výstavbu rodinného domu v obci Jelka (okres Galanta). Minimálna kúpna cena pozemku je 49.735,74 eura.
TTSK predáva aj súbor pozemkov v centrálnej časti obce Košúty (okres Galanta) a pozemky a stavby v lokalite Ižop vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda). Na predaj je tiež rekreačná chata v obci Rabčice (okres Námestovo). „Objekt je dlhodobo mimo prevádzky a vyžaduje rekonštrukciu. Minimálna kúpna cena je 14.547,87 eura,“ doplnila krajská samospráva.
