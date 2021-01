Trnavský kraj vypracoval plán rozvoja dopravy do roku 2050

Trnava 19. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má vypracované dva strategické dokumenty v oblasti rozvoja infraštruktúry všetkých druhov dopravy - Plán udržateľnej mobility a Plán dopravnej obslužnosti sú základným predpokladom rozvoja dopravy v kraji do roku 2050. Krajskí poslanci o nich budú rokovať na svojom zasadnutí v stredu 27. januára, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"S odborníkmi sme niekoľko mesiacov zbierali dáta a v priebehu troch rokov sme vypracovali podrobnú analýzu súčasného stavu verejnej, individuálnej a nemotorovej dopravy v našom kraji. Tá bola podkladom pre načrtnutie vízie, kde chceme byť v roku 2050. Máme tak dlho chýbajúci strategický plán, ktorý obsahuje konkrétne odporúčania. Reaguje na aktuálne i budúce potreby ľudí, pričom zohľadňuje aj prvok ochrany životného prostredia. Som presvedčený, že budúcnosť je práve v zelenej mobilite," uviedol Viskupič.



Plán udržateľnej mobility navrhuje riešenia v oblasti verejnej, individuálnej, cyklistickej, pešej aj statickej dopravy. Tiež obsahuje odporúčania na realizáciu veľkých investičných projektov, ochranu životného prostredia a celkové zvyšovanie kvality života obyvateľov.



Plán dopravnej obslužnosti predstavuje riešenie verejnej osobnej dopravy, v rámci ktorého je uspokojená cestujúca verejnosť a zároveň dosiahnutá maximálna ekonomická efektívnosť. Opisuje tiež štandardy kvality cestovania, ako napríklad dostupnosť zastávok, mieru prestupnosti medzi spojmi, kvalitu vozového parku.



K príprave dokumentov boli prizvané štátne orgány, mestá, obce, odborná i laická verejnosť. Ich verejné prerokovanie sa uskutočnilo 30. júna 2020. Plány tvorili české spoločnosti AFRY CZ, s. r. o., a EKOLA group, spol. s r. o. od júla 2018, a to za spolufinancovania z eurofondov. Vstupné dáta pochádzajú z obdobia pred pandémiou. Ako základné verzie strategických dokumentov budú tieto predmetom aktualizácií, najbližšie v horizonte dvoch až piatich rokov, v ktorých budú zohľadnené aj nové trendy.



"Jedným z našich hlavných cieľov je zvýšenie atraktívnosti verejnej dopravy pre cestujúcich. Hľadali sme aj riešenie na zníženie počtu ľudí, ktorí sú v súčasnosti negatívne ovplyvňovaní hlukom, prachom a škodlivými emisiami. Takisto sa zaoberáme otázkami energetickej efektívnosti dopravy a návrhmi jej trvalo udržateľného rozvoja. Aj vďaka smart mobilite sa chceme stať moderným regiónom s rastúcou životnou úrovňou. Na to plánujeme využiť aj eurofondy, čoho predpokladom je schválenie dokumentov zastupiteľstvom," doplnil Viskupič.