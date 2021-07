Trnavský kraj získal takmer 431.000 eur na telocvičňu v Gbeloch

Gbely 20. júla (TASR) – Na výstavbu školskej telocvične na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v meste Gbely v okrese Skalica získal Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je zriaďovateľom školy, 430.855 eur z výzvy Fondu na podporu športu. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Výzva bola určená na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry a získaná suma predstavuje 50 percent oprávnených výdavkov z investície za takmer 900.000 eur. "Stavbu úplne novej telocvične sme sa rozhodli financovať z vlastných zdrojov. Zároveň sme však požiadali aj o príspevok. Správna rada schválila príspevok v plnej požadovanej sume. Projekt bol vyhodnotený ako najlepší na území kraja a z 206 podaných projektov dosiahla telocvičňa druhé najlepšie bodové hodnotenie v celej SR," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



V rámci vyhodnotenia tejto výzvy získalo okrem samosprávneho kraja príspevok aj 11 obcí, miest a organizácií. Do športovísk na celom území kraja tak z fondu poputuje takmer 1,4 milióna eur na investície v dvojnásobnej hodnote. "Výstavba telocvične sa začala na jar tohto roka, keď prebehli búracie a výkopové práce. Potom sa betónovala základová konštrukcia a následne ťahali múry. Momentálne prebieha debnenie. Pôvodný odhad ukončenia stavebných prác bol stanovený na budúce leto, no je predpoklad, že to bude už koncom tohto roka," doplnil Viskupič.



Ide o súčasť prebiehajúcej realizácie rozsiahleho plánu kraja na rozvoj športovej infraštruktúry, ktorá sa nachádza pri stredných školách vo všetkých siedmich okresoch. "Na výstavbu a rekonštrukciu 13 telocviční a vonkajších športovísk je na najbližšie dva roky v rozpočte vyčlenených viac ako sedem miliónov eur," informoval predseda TTSK.