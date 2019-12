Trnavský samosprávny kraj bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Trnava 11. decembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plánuje hospodáriť v roku 2020 s vyrovnaným rozpočtom. Poslanci krajského zastupiteľstva v stredu odsúhlasili rozpočet TTSK so 190 miliónmi eur v príjmovej i výdavkovej časti, pričom bol bežný rozpočet schválený ako prebytkový vo výške 7,746 milióna eur a kapitálový rozpočet zostal schodkový. Jeho schodok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.



Poslanci TTSK na rokovaní pozitívne hodnotili kvalitu predloženého dokumentu, ktorý prehľadne informuje o jednotlivých krokoch v samostatných kapitolách. Budúcoročný rozpočet TTSK, ktorý je v porovnaní s rokom 2019 o 9 % vyšší, teda o 15 miliónov eur, dostal prívlastok realistický. Jeho tvorbu, ako konštatoval predseda TTSK Jozef Viskupič, výrazne ovplyvnili viaceré legislatívne zmeny roku 2019 s dosahom na rozpočty verejnej správy a očakávané legislatívne zmeny v roku 2020. "Tieto zmeny majú vplyv na výrazné zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu už aj v roku 2019, ako aj v nasledujúcich rokoch a predstavujú negatívny zásah do hospodárenia samosprávnych krajov," uviedol. V prípade TTSK ide o sumu 10 miliónov eur.



Celkové príjmy bežného rozpočtu na rok 2020 sú vo výške 162,496 milióna eur, z čoho rozhodujúcu časť tvoria daňové príjmy vo výške 97,8 milióna eur, nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 11,181 milióna eur. Granty spolu s transfermi sú stanovené na úrovni 53,515 milióna eur.



V príjmovej časti kapitálového rozpočtu sú stanovené príjmy na rok 2020 vo výške 15,237 milióna eur, pričom hlavnú časť tvoria príjmy z projektov európskych štrukturálnych a investičných fondov a grantov vo výške 14,637 milióna eur. Nedaňové príjmy by mali byť vo výške 600.000 eur z predaja prebytočného a neupotrebiteľného majetku. Príjmová časť finančných operácií je rozpočtovaná v celkovej výške 12,514 milióna eur. Príjmové finančné operácie predstavujú hlavne zdroj krytia schodku kapitálového rozpočtu.



"Výdavky bežného rozpočtu na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 154,750 milióna eur, čo predstavuje nárast vo výške 18,83 % oproti schváleným bežným výdavkom v roku 2019," konštatoval Viskupič. Výdavková časť kapitálového rozpočtu je stanovená na 30,918 milióna eur, finančné operácie v objeme 4,580 milióna eur obsahujú splátky istín investičných úverov.