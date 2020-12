Trnavský samosprávny kraj zmodernizuje z eurofondov tri stredné školy

Na snímke predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, archívne foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 19. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zmodernizuje tri stredné školy v okresoch Hlohovec a Piešťany. Krajská samospráva získala financie na modernizáciu škôl vo výške takmer 930.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na skvalitnenie praktického vzdelávania a zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča si balík peňazí rozdelia dve piešťanské a jedna hlohovská škola.potvrdil Viskupič. Spoluúčasť kraja predstavuje päť percent z celkových oprávnených výdavkov.Žiaci a učitelia Strednej odbornej školy technickej v Hlohovci získajú modernejšie vybavenie zváračských, strojárskych a elektrotechnických dielní. Celkové výdavky na rekonštrukciu dosiahnu 340.000 eur. Modernizácia materiálno-technického vybavenia čaká aj odborné učebne na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch. Takmer 291.000 eur je určených napríklad pre multimediálne centrum či laboratóriá sieťových technológií a počítačových systémov.V Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch bude zrealizovaný projekt „Staň sa odborníkom v hotelierstve a gastronómii“. So špecifickým cieľom zvýšiť počty žiakov stredných odborných škôl na praktickom vzdelávaní krajská samospráva investuje 296.000 eur do stavebných úprav a modernizácie vybavenia dvoch učební technológie prípravy jedál a dvoch učební techniky obsluhy.Praktická výučba stredoškolákov veľmi trpí počas obdobia dištančného vzdelávania, skonštatoval Viskupič.povedal predseda TTSK.Analýzy kvality odborného vzdelávania podľa jeho slov dlhodobo poukazujú na nedostatočný podiel praktického vyučovania, ako aj na nedostatočné materiálne vybavenie škôl. Schválené projekty by preto mali zvýšiť kvalitu štúdia a úroveň praktického vyučovania, ako aj ho zatraktívniť pre nových žiakov.