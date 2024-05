Trnavský ZF Slovakia dostane na modernizáciu výroby 11,25 mil. eur

Bratislava 2. mája (TASR) - Výrobca automobilových komponentov ZF Slovakia plánuje v trnavskom závode diverzifikovať výrobu a spustiť produkciu 400- a 800-voltových elektromotorov. Spoločnosť zároveň plánuje aj rozšírenie existujúceho technologického centra. Na projekt za viac ako 132 miliónov eur dostane firma štátny investičný stimul vo výške 11,25 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



"Predmetom investičného zámeru prijímateľa je zásadná zmena výrobného procesu existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby a čiastočná diverzifikácia výroby, ktorá umožní výrobu elektromotorov," uviedlo MH v materiáli. Podmienkou na poskytnutie investičnej pomoci je podľa rezortu zachovanie minuloročného priemerného počtu 1331 pracovných miest.



Spoločnosť plánuje vyrábať elektrické motory fungujúce na princípe vlásenky, ktorý je založený na pevných a plochých medených tyčiach uložených do statora v tvare U. Tento typ elektromotora znižuje potrebný inštalačný priestor a zároveň prinesie úsporu spotrebovaného materiálu. Nová technológia tiež umožňuje lepšie chladenie a zároveň zvýšenie výkonu motora.



ZF patrí medzi najväčších zamestnávateľov a dodávateľov v automobilovom priemysle na Slovensku. Skupina je na Slovensku zastúpená spoločnosťami ZF Slovakia a ZF Active Safety Slovakia. V roku 2022 zamestnávala približne 3500 zamestnancov v Detve, Komárne, Leviciach, Šahách a v Trnave.



Firma už v minulosti dostala od štátu investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v celkovej hodnote 11,53 milióna eur na vznik 1568 nových pracovných miest. Investičnou pomocou podporili i spoločnosť ZF Active Safety Slovakia, ktorá je súčasťou rovnakej skupiny, a to vo výške 8,49 milióna eur, taktiež vo forme úľavy na dani z príjmov.