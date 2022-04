Trnka:Z geovrtu v Čižaticiach by mohla byť elektráreň s výrobou vodíka

Košice 22. apríla (TASR) - Geotermálna energia z vrtu pri Čižaticiach by sa podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku mohla využiť na vybudovanie elektrárne na výrobu elektrickej energie, ale aj vodíka. Práce s vrtnou súpravou na mieste neďaleko Košíc sú už pritom ukončené.



„Dovŕtali sme. Nachádzame sa v hĺbke 2,7 kilometra, je tam teplota vody približne 125 stupňov Celzia. To znamená, je tam veľký predpoklad, že sa bude môcť táto geotermálna energia používať aj na tieto účely,“ uviedol v piatok Trnka.



Geotermálna voda by mala podľa zámerov KSK slúžiť aj pre plánovaný akvapark. Práce s veľkou vrtnou vežou pri Čižaticiach sa začali 1. februára, vrt realizovalo slovensko-maďarské konzorcium firiem, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní so sumou 1,9 milióna eur. Projekt je financovaný z rozpočtu kraja.



Aktuálne sa na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) začala spracovávať analýza k prietoku, teplote a zloženiu vody, ako aj možnému využitiu geotermálneho zdroja. „V priebehu dvoch, troch mesiacov by sme mali mať komplet výsledky aj s možnosťami využitia. Ale tá geotermálna elektráreň na výrobu elektriny a zároveň aj vodíka je dosť pravdepodobná, povedal by som, je to tak možno na 95 percent, že to bude možné realizovať,“ konštatoval Trnka. Vyrobený vodík by sa podľa neho mohol v budúcnosti využiť v prímestskej autobusovej doprave a na ďalšie projekty v rámci krajskej vodíkovej stratégie. Patrí k nim aj použitie vodíkovej lode alebo vybudovanie malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle.



KSK má poskytnúť ďalšie informácie ku geovrtu na budúci týždeň.