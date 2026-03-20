Trnovec plánuje stavať multifunkčné ihrisko, zmluva je podpísaná

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Trnovec 20. marca (TASR) - Obec Trnovec v okrese Skalica pripravuje realizáciu projektu výstavby multifunkčného ihriska za vyše 140.000 eur s DPH. Výstavba má prispieť k rozšíreniu športových možností pre obyvateľov. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Starosta obce Štefan Jaroš súčasne pre TASR uviedol, že samospráva už má s víťazným dodávateľom podpísanú zmluvu.

Obec sa zapojila do výzvy Ministerstva športu a cestovného ruchu SR a bola úspešná. „Momentálne čakáme na zmluvu,“ priblížil. Samospráva zároveň upravila mieru spolufinancovania projektu. Pôvodne sa počítalo s desaťpercentnou spoluúčasťou, zastupiteľstvo však schválilo jej zvýšenie na 15 percent. „Chceli sme tým ukázať, že projekt myslíme vážne a máme oň skutočný záujem,“ doplnil starosta s tým, že jeden pokus obci už v minulosti nevyšiel.

Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Slovimm, ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku vo výške 141.450,79 eura s DPH. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené začiatkom novembra 2025 ako podlimitná zákazka.
