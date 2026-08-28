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Trojeurové clo na malé balíky z krajín mimo EÚ obmedzilo dovoz o 30 %
V Európskej únii od 1. júla 2026 platia nové pravidlá pre zásielky dovážané z krajín mimo EÚ, keď pri zásielkach s hodnotou tovaru do 150 eur treba zaplatiť paušálne clo vo výške tri eurá za položku.
Autor TASR
Brusel 28. augusta (TASR) - Zavedenie novej dane v rámci Európskej únie (EÚ) na malé balíky, najmä tie, ktoré pochádzajú z Číny, od 1. júla 2026 viedlo k 30-percentnému až 40-percentnému poklesu dovozu do Únie. Vo štvrtok (27. 8.) to na samite Združenia francúzskych podnikateľov (MEDEF) oznámil francúzsky minister hospodárstva a financií Roland Lescure. Tlačová agentúra AFP spresnila, že minister sa pritom odvolal na údaje poskytnuté francúzskou colnou správou, informuje spravodajca TASR.
V Európskej únii od 1. júla 2026 platia nové pravidlá pre zásielky dovážané z krajín mimo EÚ, keď pri zásielkach s hodnotou tovaru do 150 eur treba zaplatiť paušálne clo vo výške tri eurá za položku.
„Pokiaľ ide o Čínu, je to jasná vec,“ vysvetlil Lescure na podujatí v Paríži. Na výročnom stretnutí najväčšieho združenia zamestnávateľov vo Francúzsku zároveň privítal účinky opatrenia, ktoré je zamerané na hlavné ázijské online predajné platformy ako sú Shein, Temu či AliExpress.
Francúzsko sa rozhodlo byť o krok pred EÚ, keď už od 1. marca tohto roku zaviedlo dvojeurovú daň na položky zakúpené na platformách elektronického obchodu z krajín mimo EÚ, aby obmedzilo prílev malých balíkov v hodnote pod 150 eur pôvodom predovšetkým z Číny.
Toto opatrenie bolo začiatkom júla doplnené celoúnijným trojeurovým clom.
V polovici mája však generálny riaditeľ francúzskej colnej správy Florian Colas odhadol príjmy vybrané z tejto dvojeurovej dane na 2,3 milióna eur mesačne, čo bolo za jeden mesiac výrazne menej, aby sa naplnil očakávaný cieľ 400 miliónov eur do národného rozpočtu na rok 2026.
Online predajné platformy z tretích totiž posielali svoje balíky do krajín susediacich s Francúzskom a potom ich prepravovali bežnou dopravou do Francúzska, aby obišli francúzsku daň. V tejto súvislosti Francúzsko v lete zmenilo svoju stratégiu a v mene harmonizácie európskych pravidiel pozastavilo národnú dvojeurovú daň. Vo Francúzsku, rovnako ako vo všetkých ostatných krajinách eurobloku sú od 1. júla dovážané balíky s hodnotou nižšou ako 150 eur, ktoré boli predtým oslobodené od cla, preclené vo výške troch eur za produkt.
Cieľom tohto opatrenia je obmedziť prílev výrobkov, ktoré sú prevažne čínske a nie vždy spĺňajú normy EÚ na bezpečnosť, ochranu spotrebiteľov a životného prostredia, na jednotný európsky trh.
AFP pripomenula, že v roku 2025 vstúpilo na európsky trh takmer 5,9 miliardy malých balíkov, čo je viac ako 180 balíkov za každú sekundu. To je štyrikrát viac ako v roku 2022. Z tohto počtu až 93 % pochádzalo z Číny.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
V Európskej únii od 1. júla 2026 platia nové pravidlá pre zásielky dovážané z krajín mimo EÚ, keď pri zásielkach s hodnotou tovaru do 150 eur treba zaplatiť paušálne clo vo výške tri eurá za položku.
„Pokiaľ ide o Čínu, je to jasná vec,“ vysvetlil Lescure na podujatí v Paríži. Na výročnom stretnutí najväčšieho združenia zamestnávateľov vo Francúzsku zároveň privítal účinky opatrenia, ktoré je zamerané na hlavné ázijské online predajné platformy ako sú Shein, Temu či AliExpress.
Francúzsko sa rozhodlo byť o krok pred EÚ, keď už od 1. marca tohto roku zaviedlo dvojeurovú daň na položky zakúpené na platformách elektronického obchodu z krajín mimo EÚ, aby obmedzilo prílev malých balíkov v hodnote pod 150 eur pôvodom predovšetkým z Číny.
Toto opatrenie bolo začiatkom júla doplnené celoúnijným trojeurovým clom.
V polovici mája však generálny riaditeľ francúzskej colnej správy Florian Colas odhadol príjmy vybrané z tejto dvojeurovej dane na 2,3 milióna eur mesačne, čo bolo za jeden mesiac výrazne menej, aby sa naplnil očakávaný cieľ 400 miliónov eur do národného rozpočtu na rok 2026.
Online predajné platformy z tretích totiž posielali svoje balíky do krajín susediacich s Francúzskom a potom ich prepravovali bežnou dopravou do Francúzska, aby obišli francúzsku daň. V tejto súvislosti Francúzsko v lete zmenilo svoju stratégiu a v mene harmonizácie európskych pravidiel pozastavilo národnú dvojeurovú daň. Vo Francúzsku, rovnako ako vo všetkých ostatných krajinách eurobloku sú od 1. júla dovážané balíky s hodnotou nižšou ako 150 eur, ktoré boli predtým oslobodené od cla, preclené vo výške troch eur za produkt.
Cieľom tohto opatrenia je obmedziť prílev výrobkov, ktoré sú prevažne čínske a nie vždy spĺňajú normy EÚ na bezpečnosť, ochranu spotrebiteľov a životného prostredia, na jednotný európsky trh.
AFP pripomenula, že v roku 2025 vstúpilo na európsky trh takmer 5,9 miliardy malých balíkov, čo je viac ako 180 balíkov za každú sekundu. To je štyrikrát viac ako v roku 2022. Z tohto počtu až 93 % pochádzalo z Číny.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)