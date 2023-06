Trojica francúzskych podnikateľov zvažuje prevzatie reťazca Casino

Paríž 14. júna (TASR) - Trojica popredných francúzskych podnikateľov prejavila záujem ponúknuť 1,1 miliardy eur do prevzatia zadlženej skupiny supermarketov Casino. Xavier Niel, Matthieu Pigasse a Moez-Alexandre Zouari tak predstavujú alternatívne záchranné lano pre sieť supermarketov, ktorej druhým najväčším akcionárom je český miliardár Daniel Křetínský. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Uvedená trojica minulý týždeň naznačila, že pripravuje ponuku pre Casino po tom, ako jeho rokovania s menším maloobchodným rivalom Teract stroskotali.



Casino v stredu uviedlo, že samotná trojica plánuje investovať do 200 až 300 miliónov eur, pričom zvyšok im poskytnú bližšie nešpecifikovaní partneri vrátane veriteľov spoločnosti.



"V tejto fáze nejde o pevnú ponuku, ale o predbežné vyjadrenie záujmu, ktoré nemusí byť úspešné. Skupina si tento prejav záujmu preštuduje a bude informovať trh," uviedlo Casino.



Trojica Francúzov prišla s návrhom po tom, ako Křetínský, ktorý vlastní v reťazci podiel vo výške 10 %, v apríli ponúkol, že prevezme úplnú kontrolu nad skupinou prostredníctvom zvýšenia kapitálu o 1,1 miliardy eur.



Casino, ktoré vedie a kontroluje skúsený podnikateľ Jean-Charles Naouri, už roky zápasí s vysokým dlhom, klesajúcimi tržbami a stratou podielu na čoraz konkurenčnejšom trhu. Koncom minulého roka vykázalo Casino konsolidovaný čistý dlh vo výške 6,4 miliardy eur a v nasledujúcich dvoch rokoch čelí splátkam dlhu vo výške 3 miliárd eur, pričom ratingové agentúry Moody's a Standard & Poor's varujú, že jeho bankrot je veľmi pravdepodobný. Holdingová spoločnosť, cez ktorú Naouri ovláda Casino, je tiež značne zadlžená.



Niel je známy najmä vďaka svojej telekomunikačnej skupine Iliad, zatiaľ čo Pigasse je vplyvný investičný bankár a Zouari má bohaté skúsenosti s maloobchodnou distribúciou potravín.



Podľa Clementa Genelota, maloobchodného analytika spoločnosti Bryan, Garnier & Co, veritelia a francúzska vláda budú zohrávať kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o tom, ktorá ponuka zvíťazí. Šiesty najväčší francúzsky maloobchodný reťazec s potravinami zamestnáva totiž viac ako 50.000 ľudí v krajine.