Trojnásobný úspech pre Tesco

Chceme dlhodobo prinášať pozitívnu zmenu a uvedomujeme si, že udržateľnejšia a zelenšia budúcnosť si žiada ucelený prístup s konkrétnou stratégiou. Naša stratégia Plán malých pomocí sa preto sústredí na konkrétne oblasti, ktoré veríme, že dokážeme najviac pozitívne ovplyvniť. Zároveň je skvelou príležitosťou, ako sa podeliť o naše úspechy, aktuálne ciele a byť inšpiráciou pre ďalšie firmy,“ dodáva generálny riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc.



• Tesco na Slovensku ide príkladom, ako prinášať bezpečnejší nákup a podávať pomocnú ruku najzraniteľnejším v čase koronakrízy, ktorá priniesla výzvy pre celý sektor maloobchodu. Tesco na jej vypuknutie reagovalo promptne. Prioritou reťazca bola – a naďalej zostáva – ochrana zdravia kolegov a zákazníkov zavedením a kontrolou dodržiavania hygienických opatrení. Najviac zraniteľným skupinám kolegov ponúklo Tesco platené voľno počas najhoršej pandemickej situácie a všetkým kolegom v prvej línii za ich obetavú prácu opakovane vyplatilo mimoriadny bonus. Tesco výrazne rozšírilo dostupnosť služby Online nákupov a zvýšilo počet dodacích časových úsekov o 90 %. Ľuďom v núdzi reťazec v spolupráci s Potravinovou bankou daroval od vypuknutia koronakrízy celkovo 2 788 ton potravín.



" dodáva generálny riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc.• Tesco na Slovensku ide príkladom, ako prinášať bezpečnejší nákup a podávať pomocnú ruku najzraniteľnejším v čase koronakrízy, ktorá priniesla výzvy pre celý sektor maloobchodu. Tesco na jej vypuknutie reagovalo promptne. Prioritou reťazca bola – a naďalej zostáva – ochrana zdravia kolegov a zákazníkov zavedením a kontrolou dodržiavania hygienických opatrení. Najviac zraniteľným skupinám kolegov ponúklo Tesco platené voľno počas najhoršej pandemickej situácie a všetkým kolegom v prvej línii za ich obetavú prácu opakovane vyplatilo mimoriadny bonus. Tesco výrazne rozšírilo dostupnosť služby Online nákupov a zvýšilo počet dodacích časových úsekov o 90 %. Ľuďom v núdzi reťazec v spolupráci s Potravinovou bankou daroval od vypuknutia koronakrízy celkovo 2 788 ton potravín.•

• V Tescu je rovnosť v odmeňovaní muža a ženy samozrejmosťou – na rovnakej pozícii reťazec platí rovnakú mzdu ženám aj mužom.

• V súvislosti s rôznorodosťou potrieb kolegýň a kolegov Tesco zaviedlo nadštandardné, adresné benefity. Príkladom je podpora pre čerstvých rodičov ako zvýšenie materskej dávky do úrovne 100 % čistej mzdy, otcovské voľno, podpora pri adopcii či podpora pre tých, ktorí plánujú mať rodinu.

• Tesco dlhodobo zamestnáva ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti. Jedným z príkladov je čoraz väčšia integrácia ľudí rómskeho pôvodu aj ľudí so zdravotným znevýhodnením.

• Pozitívnu zmenu Tesco prináša aj pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením a zmenenou pracovnou schopnosťou. V roku 2020 takto v Tescu pracovalo 6,9 % z celkového počtu kolegýň a kolegov, čo potvrdzuje inkluzívny prístup Tesca ku každému kolegovi a kolegyni.

• Reťazec zaviedol aj školenia o inkluzívnom prostredí pre všetkých kolegov a kolegyne a zrealizoval už dve edície trojtýždňového online Festivalu rôznorodosti a diverzity, na ktorom sa doteraz zúčastnilo vyše 3 500 kolegov a kolegýň.

Bratislava 9. septembra (OTS) – Tesco patrí medzi najzodpovednejšie firmy na Slovensku! V prestížnom ocenení Via Bona Slovakia získal reťazec ocenenie hneď v dvoch kategóriách, a to Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ. Spolu s tým bola reťazcu udelená aj Cena verejnosti. Tesco sa už 25 rokov stará o zákazníkov, kolegov a všetky komunity všade tam, kde pôsobí. Aj v čase pretrvávajúcej koronakrízy reťazec podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.,“ hovorí, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.Via Bona Slovakia je jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom ročníku získali firmy ocenenie v 7 kategóriách. O víťazoch rozhodli odborné nezávislé komisie, pričom vyberali spomedzi 71 prihlásených nominácií. Mená víťazov boli zverejnené na slávnostnom galapodujatí v stredu 8. septembra 2021. Tesco získalo ocenenie v troch kategóriách –Ocenenie Via Bona Slovakia v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma bolo udelené Tescu na Slovensku za dlhodobú stratégiu trvalej udržateľnosti , flexibilnú reakciu na pandémiu smerom ku komunite a zamestnancom a za boj proti plytvaniu potravinami.Druhé spomedzi ocenení, a to konkrétne v kategórii Výnimočný zamestnávateľ, získala spoločnosť Tesco za komplexnú podporu inklúzie a diverzity, ako aj presadzovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.,“ hovorí, personálna manažérka Tesca na Slovensku.Tesco je tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Témy ako diverzita a inklúzia sú pre spoločnosť kľúčové. Tento rok reťazec vydal ako prvý zamestnávateľ na trhu unikátnu Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie . Tá prináša súhrn informácií, ako sa reťazcu darí v tejto oblasti a aj plány do budúcnosti. Reťazec chce byť napríklad čo najviac ústretový k rodine a ešte viac podporovať kolegyne a kolegov napríklad po návrate z dlhodobej PN alebo tých so zmenenou pracovnou schopnosťou zo zdravotných dôvodov. Inkluzívna kultúra je neoddeliteľnou súčasťou značky a hodnôt Tesca. Až 89 % kolegýň a kolegov verí, že v Tescu môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania. Zároveň 92 % percent kolegýň a kolegov by odporučilo Tesco ako skvelé miesto na prácu.Nezávislá komisia Via Bona už ocenila aktivity Tesca v oblasti zodpovedného podnikania aj v minulosti – v roku 2017. Za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby bolo Tescu udelené ocenenie Via Bona – Cena za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja 2017.