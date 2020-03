V Trstenej kvôli mostu zasadal krízový štáb

Trstená 21. marca (TASR) – Situáciu okolo zrúteného mosta na štátnej ceste I/59 v Trstenej riešil v sobotu krízový štáb aj prizvaní odborníci. Tí sa jednohlasne uzniesli, že most je v havarijnom stave. Hrozí nebezpečenstvo na živote, zdraví a majetku. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Slovenská správa ciest prisľúbila neodkladné riešenie vzniknutej situácie a urýchlené asanovanie mostného telesa. Prijali sme opatrenia v súvislosti s momentálnym stavom mosta a prevádzkou náhradnej lávky. Taktiež informujeme, že lávka pre peších je plne funkčná a stabilná. Chodci po nej môžu naďalej prechádzať," uvádza trstenská samospráva.



Mesto zároveň žiada, aby obyvatelia vzhľadom na bezpečnosť a riziká nevstupovali do zahradeného priestoru.



Most cez rieku Oravica sa zrútil v piatok (20. 3.) popoludní. Pri udalosti nedošlo k zraneniam osôb. Most bol úplne uzavretý od 28. októbra 2019 po tom, ako miestny obyvateľ nahlásil na polícii známky jeho poškodenia.