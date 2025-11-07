< sekcia Ekonomika
Trstená získala vyše 386.000 eur na systém množstvového zberu odpadu
V rámci projektu zavádzania systému Plať ako vyhodíš mesto Trstená plánuje realizovať viacero vzájomne previazaných nákupov technológií a hardvérového a softvérového vybavenia.
Autor TASR
Trstená 7. novembra (TASR) - Trstená získala nenávratný finančný príspevok vo výške 386.269,76 eura z výzvy Ministerstva životného prostredia SR. Dotácia je určená na zavedenie systému množstvového zberu ako nástroja na zníženie množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Účelom projektu je zefektívnenie a rozšírenie systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste Trstená, predovšetkým dobudovaním potrebnej infraštruktúry na zabezpečenie zníženia množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu,“ uviedla radnica.
V rámci projektu zavádzania systému Plať ako vyhodíš mesto Trstená plánuje realizovať viacero vzájomne previazaných nákupov technológií a hardvérového a softvérového vybavenia. „Cieľom je vytvoriť inteligentný, efektívny a predovšetkým spravodlivý systém nakladania s komunálnym odpadom, ktorý bude reagovať na množstvo vyprodukovaného odpadu domácnosťami v meste,“ spresnilo mesto.
Samospráva plánuje v rámci projektu vybudovať osem nových stojísk pre osem kontajnerov na sídliskách Západ a Mieru, obstarať sady moderných elektronických zámkov, zakúpiť bezpečnostné čipy na odomykanie stojísk, či hardvérový systém potrebný na zavedenie neváženého množstevného zberu. Ďalej plánuje označiť každú nádobu na zmesový komunálny odpad čipom a zaviesť softvérový systém na evidenciu jednotlivých výsypov, čím sa zabezpečí presná kontrola nad produkciou odpadu jednotlivých domácností.
„Tento krok je pre Trstenú dôležitý - nielen z pohľadu ekológie či zákonných povinností, ale najmä preto, že chceme byť mestom, ktoré myslí na budúcnosť. Robíme všetko pre to, aby sa odpad stal témou, ktorú riešime systematicky, odborne a s dlhodobým efektom,“ dodali z radnice.
„Účelom projektu je zefektívnenie a rozšírenie systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste Trstená, predovšetkým dobudovaním potrebnej infraštruktúry na zabezpečenie zníženia množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu,“ uviedla radnica.
V rámci projektu zavádzania systému Plať ako vyhodíš mesto Trstená plánuje realizovať viacero vzájomne previazaných nákupov technológií a hardvérového a softvérového vybavenia. „Cieľom je vytvoriť inteligentný, efektívny a predovšetkým spravodlivý systém nakladania s komunálnym odpadom, ktorý bude reagovať na množstvo vyprodukovaného odpadu domácnosťami v meste,“ spresnilo mesto.
Samospráva plánuje v rámci projektu vybudovať osem nových stojísk pre osem kontajnerov na sídliskách Západ a Mieru, obstarať sady moderných elektronických zámkov, zakúpiť bezpečnostné čipy na odomykanie stojísk, či hardvérový systém potrebný na zavedenie neváženého množstevného zberu. Ďalej plánuje označiť každú nádobu na zmesový komunálny odpad čipom a zaviesť softvérový systém na evidenciu jednotlivých výsypov, čím sa zabezpečí presná kontrola nad produkciou odpadu jednotlivých domácností.
„Tento krok je pre Trstenú dôležitý - nielen z pohľadu ekológie či zákonných povinností, ale najmä preto, že chceme byť mestom, ktoré myslí na budúcnosť. Robíme všetko pre to, aby sa odpad stal témou, ktorú riešime systematicky, odborne a s dlhodobým efektom,“ dodali z radnice.