Trudeau hrozí odvetou za americké clá na kanadskú oceľ

Paríž 11. februára (TASR) - Clá na kanadskú oceľ, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump, sú úplne neopodstatnené a Kanada na ne primerane zareaguje, vyhlásil v utorok kanadský premiér Justin Trudeau. Nové clá označil za útok na "najbližšieho spojenca" USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Takéto clá sú "úplne neopodstatnené a Kanaďania sa budú v prípade potreby dôrazne a tvrdo brániť," povedal Trudeau na okraj konferencie o umelej inteligencii v Paríži. Americký prezident v pondelok (10. 2.) podpísal nariadenie, ktorým sa bez výnimiek zavádzajú 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Takisto naznačil, že zvažuje zavedenie ciel aj na automobily, lieky a mikročipy.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol clá vo výške 25 % na oceľ a desať percent na hliník. Neskôr však udelil úľavy niekoľkým obchodným partnerom vrátane Európskej únie, Veľkej Británie, Kanady a Mexika. Podľa štatistiky dovozu do USA boli Kanada, Brazília a Mexiko v roku 2024 najväčšími dodávateľmi ocele do USA.